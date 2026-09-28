Порты Астраханской области увеличили грузооборот на 72%

Морские порты Астраханской области показали рекордный рост. За январь–август 2026 года их совокупный грузооборот достиг 4,9 млн тонн, что на 72% превышает прошлогодний показатель, сообщили в пресс-службе губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Порт Астрахань нарастил перевалку на 64%, до 4,2 млн тонн, годом ранее показатель достиг только 2,6 млн. Порт Оля увеличил объемы более чем вдвое — с 0,3 до 0,7 млн тонн.

Зерно остается основной номенклатурой, формируя 44% грузопотока. Перевалка цемента выросла вдвое, металлов — на 26%, продуктов питания — на 22%. Также обрабатываются растительное масло, пиломатериалы, нефтепродукты, химическая продукция, удобрения, оборудование и автомобили.

Основным драйвером роста стало внешнеэкономическое направление: экспорт прибавил 77%, импорт — 17%.

Нина Шевченко