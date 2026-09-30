Котлы не раскалились

Апелляция отказала прокуратуре Астраханской области в изъятии имущественного комплекса ТЭЦ «Северная» у ООО «Рыбак 2015» и ИП Юрия Коротких. Суд исходил из того, что станцию строили для нужд целлюлозно-картонного комбината, а не города, поэтому ее приватизацию в 1992 году счел законной. Также суд указал, что срок для иска давно истек, так как администрация Астрахани знала о ситуации с 1995 года, а прокуратура изучала план приватизации еще в 2000-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минпром Астраханской области Фото: Минпром Астраханской области

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отказал прокуратуре Астраханской области в иске об истребовании имущественного комплекса теплоэнергоцентрали (ТЭЦ) «Северная» в пользу администрации облцентра. При этом решение астраханского суда, вынесенное 29 сентября прошлого года, отменено по безусловным основаниям. Апелляция перешла к рассмотрению дела по правилам первой инстанции и в июне 2026-го привлекла к участию в споре в качестве соответчика ООО «Теплоресурс», которое числилось среди третьих лиц.

ТЭЦ «Северная» создана в Астрахани 6 января 1998 года на ул. Мосина, 1. Предприятие работало на основе производственных мощностей с эксплуатационным режимом с 1962 года. ТЭЦ снабжала теплом район АЦКК, поселок Молодежный и 6-й микрорайон в Трусовском районе Астрахани. В 2025 году АО «ТЭЦ-Северная» признали банкротом. С ноября 2024 года функции теплоснабжающей организации выполняет «Теплоресурс».

Прокуратура в интересах мэрии Астрахани требовала вернуть городу у ООО «Рыбак 2015» здания и сооружения ТЭЦ, газопровод, шесть водогрейных котлов, земельные участки и право аренды участка. Имущество «Рыбак 2015» приобрел у ООО «Энергосистема» по договору от 26 января 2023 года на 93 млн руб. У индивидуального предпринимателя Юрия Коротких надзор просил истребовать 16 помещений административного здания ТЭЦ. Ответчиками также значились АО «ТЭЦ-Северная» и продавец комплекса — ООО «Энергосистема». По версии ведомства, при приватизации ПО «Астраханбумпром» в 1992 году комплекс относился к объектам коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры и не мог перейти в частную собственность.

Предприятие, выделившееся из «Астраханбумпрома» в 1998 году, долгие годы работало с убытками. Еще в 2009 году власти Астрахани планировали закрыть теплоэнергоцентраль, принадлежащую на тот момент Московскому индустриальному банку, из-за износа оборудования — его не обновляли с 1961 года. Проверка Ростехнадзора выявила серьезные нарушения, что привело к значительным убыткам: в 2007 году — 25 млн руб., в 2008 году — 50 млн руб. Согласно генеральному плану Астрахани, принятому в 2007 году, эксплуатация станции должна была завершиться в 2017 году. Для модернизации объекта требовалось 200 млн руб., но необходимые средства так и не были найдены.

Суд счел, что городским объектом ТЭЦ не была. Станцию проектировали в 1950-х годах для целлюлозно-картонного комбината, после ввода в эксплуатацию она числилась на его балансе и обеспечивала теплом прежде всего производство. Подача тепла в жилой фонд на момент приватизации носила вспомогательный и незначительный характер и не изменила правового режима объекта, указал суд. Доказательств, что ТЭЦ входила в городскую инженерную инфраструктуру или в перечни муниципального имущества, ведомство, по выводам суда, не представило, а значит, приватизация 1992 года прошла законно.

Отдельно суд указал, что срок для подачи иска давно истек, поскольку прошло более трех лет с момента, как администрация Астрахани могла узнать о нарушении. Муниципалитет, по выводам суда, знал о проблеме с 1995 года. Тогда мэрия приняла от «Астраханбумпрома» жилой фонд и знала, что дома отапливаются от котельной предприятия, указано в постановлении. Прокуратура, в свою очередь, в начале 2000-х годов изучала тот же план приватизации. В сентябре 2002 года она оспорила включение в него причала для разгрузки тростника, который считала портом, не подлежавшим приватизации. В иске в интересах Минимущества РФ отказали, и в сентябре 2003 года кассация оставила это решение в силе. По мнению апелляционного суда, в том же плане значилась и ТЭЦ «Северная». Иск по станции подан в апреле 2024 года, то есть спустя 29 лет после 1995 года, когда, по выводам судов, администрация узнала о ситуации.

Дополнительным основанием для отказа стал закон от 10 июня 2026 года №167-ФЗ. Он ограничил десятью годами со дня нарушения права срок давности по искам публично-правовых образований об истребовании имущества, выбывшего в результате приватизации. Новые правила действуют и для дел, по которым решения еще не вступили в силу. Истечение этого срока суд назвал самостоятельным основанием для отказа.

Обеспечительные меры от 10 апреля 2024 года, запрещавшие Росреестру регистрационные действия с объектами ТЭЦ, отменены.

Нина Шевченко