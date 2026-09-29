В мэрии Саратова сменился куратор общественных отношений

С 30 сентября и. о. заместителя мэра Саратова по общественным отношениям станет Александр Гузачев. О решении сообщила городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гузачев станет и. о. заместителя мэра Саратова по общественным отношениям

Фото: ИА «Общественное мнение» Александр Гузачев станет и. о. заместителя мэра Саратова по общественным отношениям

Фото: ИА «Общественное мнение»

Новый руководитель заменит Евгению Кознову, которая покинула пост для назначения на должность и. о. министра внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области. На этой должности она сменила Александра Милованова.

До перехода в городскую мэрию Александр Гузачев работал пресс-секретарем главы города и занимал пост заместителя председателя комитета по общественным отношениям. Ранее он также руководил направлением маркетинга и общественных связей в институте дополнительного образования.

Господин Гузачев является выпускником Саратовского государственного аграрного университета по профилю «Строительство» и имеет ученую степень кандидата наук в области оценки рисков. В период с 2014 по 2017 год он занимался перспективным планированием и экономикой в ресурсоснабжающих компаниях.

С 2022 по 2024 год Александр Гузачев отвечал за общественные отношения в администрации Кировского района Саратова. С 1 октября 2024 года он возглавлял направление информационной политики и общественных связей в администрации Энгельсского района.

Марина Окорокова