Экс-руководителя пензенского техникума осудили за махинации с госконтрактом

Бывшего руководителя Нижнеломовского многопрофильного техникума приговорили к трем годам и двум месяцам исправительной колонии общего режима. Земетчинский районный суд признал 57-летнего мужчину виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Пензенской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-директора Нижнеломовского техникума приговорили к 3 годам и 2 месяцам колонии за превышение полномочий

Фото: Яндекс Карты Экс-директора Нижнеломовского техникума приговорили к 3 годам и 2 месяцам колонии за превышение полномочий

Фото: Яндекс Карты

По данным суда, фигурант на посту директора образовательного учреждения заключил с ИП госконтракт на капремонт общежития техникума, расположенного на территории филиала в р. п. Земетчино. Зная о том, что подрядчик не выполнил ремонт полностью, подсудимый подписал акты приемки работ. ИП перечислили 2,9 млн руб.

В рамках этого же госконтракта руководитель техникума распорядился, чтобы подрядчик отремонтировал помещение, принадлежащее его родственнику. Работы и закупка материалов на 284,6 тыс. руб. были произведены за счет средств на ремонт общежития. Сумму фигурант возместил до вынесения приговора.

Суд вынес обвинительный приговор, частично сложив наказание с ранее назначенным. В 2025 году фигуранта осудили за езду в пьяном виде.

Приговором суда экс-чиновнику также запретили заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных функций в сфере заключения и исполнения госконтрактов, на 2 года, а также права управления транспортными средствами — на 3 года. Мужчину взяли под арест. Приговор в законную силу не вступил.

Марина Окорокова