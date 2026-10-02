Без права на культуру

Кассация 30 сентября оставила без изменения решение о взыскании с администрации Наримановского района Астраханской области 47,9 млн руб. в пользу регионального минкульта. Поводом для спора стала субсидия на строительство Центра культурного развития в Нариманове, которое так и не состоялось. Контракт на 210,4 млн руб. заключили с московским АО «Хатман групп», однако подрядчик к работам не приступил. Муниципалитет вернул лишь 20,8 млн руб. по банковской гарантии, остаток долга вместе со штрафом все еще не закрыт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Арбитражный суд Поволжского округа не удовлетворил кассационную жалобу администрации Наримановского района к минкульту Астраханской области. Согласно постановлениям предыдущих инстанций, муниципалитет по-прежнему должен выплатить ведомству 47,9 млн руб. из-за непостроенного Центра культурного развития в Нариманове. Сведения появились в картотеке арбитражных дел.

В феврале 2023 года министерство культуры Астраханской области заключило с администрацией Наримановского района два соглашения о выделении субсидии на строительство Центра культурного развития в Нариманове. На это в рамках регионального проекта «Культурная среда» выделили 62,4 млн руб. и земельный участок на улице Астраханской. В марте того же года на электронной площадке был объявлен аукцион с начальной ценой более 210 млн руб. По его итогам контракт заключили с московским АО «Хатман групп». Заказчик перечислил подрядчику аванс 63,1 млн руб. Центр планировалось сдать к концу 2024 года.

Муниципалитет должен был разработать проектную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы до марта 2023 года. Заключение чиновники получили только 18 декабря 2023 года, подрядчик к работам так и не приступил. В феврале 2024 года МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта. В октябре того же года минкульт и муниципалитет подписали допсоглашение о расторжении договора, но условия субсидии предусматривали штраф за нарушение графика работ в размере 10% от годового объема средств. Сумма санкции составила 6,2 млн руб.

Администрация Наримановского района вернула в ноябре 2024 года 20,8 млн руб. по банковской гарантии, остаток долга вместе со штрафом составил 47,9 млн руб. В апреле 2025 года Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил иск ЦСКР к АО «Хатман групп» о взыскании неосновательного обогащения в размере 42 млн руб. и 7 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. В июле того же года решение устояло в апелляции.

Параллельно ассоциация «Межрегиональный Альянс Строителей» потребовала в Арбитражном суде Московской области признать контракт на строительство центра недействительным. Истец заявил, что АО «Хатман групп» предоставило ложные сведения о своем опыте и не имело нужного штата специалистов, а заказчик халатно проверил документы. Суд установил, что на момент закупки компания состояла в ассоциации как действующий член, а контроль за членами возложен именно на саморегулируемую организацию. Ассоциация долго держала подрядчика в своих рядах, выдавала выписки и не применяла мер дисциплинарного воздействия. Суд счел поведение истца недобросовестным и отказал в иске полностью.

В конце октября 2024 года в отношении представителей АО «Хатман групп» завели уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным «Ъ — Черноземье», их подозревают в попытке хищения бюджетных средств при строительстве стрелкового полигона для гособоронзаказа. Как сообщило Белгородское УФСБ, представители компании получили аванс 215 млн руб. В конце 2023 года именно это АО заключило контракт на 450 млн руб. с юридическим институтом на возведение межкафедрального полигонного комплекса с заглубленным тиром, элементами убежища и полосой препятствий. Подозреваемых арестовали. В ходе оперативных мероприятий выявили причастность представителей АО к хищению еще 1,5 млрд руб. В Воронежской области также возбудили дело о мошенничестве при строительстве детской поликлиники. Ущерб превысил 30 млн руб. В ноябре 2023 года минздрав расторг контракт с тем же подрядчиком — АО «Хатман групп».

Региональное УФАС 19 августа 2025 года признало результаты аукциона и контракт с подрядчиком недействительными. Минкульт направил муниципалитету три требования о возврате средств, но деньги не вернули. После этого ведомство обратилось в Арбитражный суд Астраханской области. Ответчик утверждал, что строительство сорвалось из-за действий подрядчика, однако доказательств не представил. Судья Аделя Аюпова постановила взыскать с администрации Наримановского района 47,9 млн руб. 10 апреля 2026 года муниципалитет подал апелляционную жалобу в 12-й арбитражный апелляционный суд, но решение осталось без изменения. Постановление кассационной инстанции было вынесено 30 сентября 2026 года. Теперь минкульт вправе обжаловать решение в Судебной коллегии ВС РФ.

Застройщик АО «Хатман групп» был зарегистрирован в мае 2023 года в Химках Московской области. С января 2024 года гендиректором является Геворг Басенцян, учредитель АО — Анна Хиле. Выручка компании в 2023 году составила 52 млн руб., чистая прибыль — 2,1 млн руб. При этом дебиторская задолженность в том же году была 709 млн руб., а кредиторская — 1 млрд руб. 24 октября 2024 г. АО внесли в реестр недобросовестных поставщиков. По состоянию на 18 сентября компании заблокировали банковские счета.

Марина Окорокова