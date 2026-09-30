«Волгоградавтодор» закупит дизтопливо и бензин за 85 млн рублей

ГБУ «Волгоградавтодор» объявило аукцион на закупку зимнего и межсезонного дизтоплива и бензина марок АИ-92 и АИ-95. Максимальная цена контракта составляет 85 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФАС России Фото: ФАС России

Учреждение будет оплачивать фактически потребленное топливо по мере возникновения нужды, но не свыше установленного финансового лимита. Отпуск будет осуществляться через сеть автозаправочных станций в круглосуточном режиме.

Победителю конкурса предстоит изготовить и передать дорожникам не менее 100 топливных карт с индивидуальными PIN-кодами. Сеть АЗС, где будут приниматься эти карты, должна охватывать Волгоград и все районы региона. По окончании действия соглашения все карты возвратят поставщику.

Контракт планируется заключить до 30 декабря 2026 года. Победитель торгов обязан обеспечить исполнение контракта на 25,5 млн руб. (30% от суммы) банковской гарантией или внесением средств. Заявки на участие в закупке принимаются до 8 октября.

Нина Шевченко