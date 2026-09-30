Вячеслав Володин возглавил Госдуму в третий раз подряд

Вячеслав Володин стал председателем Госдумы РФ девятого созыва. За действующего спикера отдали голоса 406 депутатов из 442, сообщили в пресс-службе ГД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин переизбран председателем ГД

Фото: Государственная Дума ФС РФ Вячеслав Володин переизбран председателем ГД

Фото: Государственная Дума ФС РФ

Кандидатуру господина Володина выдвинула «Единая Россия». Для спикера это третий подряд созыв, в котором он является председателем нижней палаты парламента. За единственного конкурента — Дмитрия Новикова (КПРФ) — проголосовали 36 депутатов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. Спикер поблагодарил коллег за поддержку и доверие.

На прошедших 18-20 сентября выборах Вячеслав Володин победил по одномандатному округу № 164 в Саратовской области.

Марина Окорокова