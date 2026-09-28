Место волгоградского губернатора в Госдуме займет ветеран СВО Игорь Воробьев

Мандат губернатора Волгоградской области в ГД РФ получит ветеран СВО Игорь Воробьев. Глава региона Андрей Бочаров, победивший на выборах, отказался от своего кресла в нижней палате парламента, сообщили в реготделении «ЕР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветеран СВО Игорь Воробьев получит мандат губернатора Волгоградской области в Госдуме

Фото: Волгоградская областная Дума Ветеран СВО Игорь Воробьев получит мандат губернатора Волгоградской области в Госдуме

Фото: Волгоградская областная Дума

В пресс-службе волгоградского отделения «Единой России» уточнили, что регион в Госдуме девятого созыва должны представлять губернатор Андрей Бочаров, депутат предыдущего созыва Евгений Москвичев и бывший глава Волгограда Владимир Марченко. «Однако губернатор Волгоградской области, секретарь реготделения „Единой России“ Андрей Бочаров, который возглавил региональную группу № 45 федерального списка партии на выборах в Государственную думу девятого созыва, написал официальный отказ от депутатского мандата», — сообщили в «ЕР».

Игорь Воробьев — потомственный военнослужащий, будучи в зоне СВО входил в состав добровольческого отряда «Бессмертный Сталинград», получил ранение. Имеет медаль «За отвагу». С 2023-го по 2024 год – депутат Волгоградской облдумы седьмого созыва. В данный момент господин Воробьев руководит волгоградским филиалом Центра «Воин».

Ранее стало известно, что экс-мэр Волгограда Владимир Марченко досрочно сложил полномочия в связи с избранием в Госдуму IX созыва. Врио главы города с 26 сентября стал Шафран Тепшинов.

Марина Окорокова