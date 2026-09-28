Волгоградские компании сократили выручку на 10% за 2025 год

Совокупная выручка крупнейших компаний Волгоградской области за 2025 год уменьшилась на 10%. Это следует из рэнкинга «Эксперт ЮГ» 250 крупнейших компаний ЮФО. По всему списку выручка снизилась на 7%, впервые с 2020 года.

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Единственным представителем региона в первой десятке стало ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Компания нарастила выручку на 18%, до 98,8 млрд руб. (83,7 млрд в 2024 году), и поднялась с 19-го на 10-е место. Чистая прибыль выросла с 17 млрд до 24,3 млрд руб. Всего Волгоградскую область в рэнкинге представляют 19 предприятий.

Далее по размеру выручки следуют ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (44,9 млрд рублей, +7%, 35-е место), АО «Сады Придонья» (42,9 млрд, +14%) и ПАО «Волгоградэнергосбыт» (40,9 млрд, +12%). Чистая прибыль «Садов Придонья» выросла с 2,4 млрд до 4,2 млрд руб. Существенно улучшило позиции ООО «Интернэшнл Тобакко Групп Волга» — со 116-го на 70-е место при росте выручки на 38%, до 20,8 млрд руб.

Снижение показали ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» (-20%, до 32,8 млрд руб.) и АО «Каустик» (-7%, до 31,8 млрд руб.). Чистая прибыль «Каустика» упала с 8,4 млрд до 1,3 млрд руб. Выручка ООО «Фреш МБ» сократилась на 31%, до 17,8 млрд руб., ООО «ПО „НВТЗ“» — на 13% до 20,1 млрд руб., «Радуги цинк лист», замыкающей рэнкинг, — на 26% до 7,4 млрд руб.

Убыточной осталась ООО «Лукойл-Волгоградэнерго»: выручка снизилась на 22%, до 11,5 млрд руб., чистый убыток вырос с 454 млн до 1,9 млрд руб.

Нина Шевченко