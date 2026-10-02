У экс-главы села под Волгоградом изъяли BMW X6 и более 4 млн руб. в доход государства

Новониколаевский районный суд Волгоградской области взыскал в солидарном порядке с экс-главы Мирного сельского поселения Артема Куроплина и его супруги 4,1 млн руб. в доход государства. Также в казну РФ передан автомобиль BMW X6, который, по мнению суда, был приобретен на средства, полученные от незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд обратил в доход государства BMW X6 и более 4 млн руб. у экс-главы села под Волгоградом

Фото: ideputat.er.ru Суд обратил в доход государства BMW X6 и более 4 млн руб. у экс-главы села под Волгоградом

Фото: ideputat.er.ru

Суд установил, что в 2020 году мать чиновника приобрела внедорожник за 950 тыс. руб., хотя ее официальный доход за предыдущие три года составил лишь 730 тыс. руб. При этом рыночная стоимость машины оценивается примерно в 3,7 млн руб. Транспортным средством фактически пользовался сам господин Куроплин.

Совокупный доход супругов за тот же период составил около 2,8 млн руб., что не покрывает стоимость автомобиля, при этом иных источников финансирования покупки не представлено. Кроме того, с августа 2020 по апрель 2023 года супруга бывшего главы Мирного была зарегистрирована как ИП в строительной сфере. За этот период ее бизнес принес доход в размере 4,1 млн руб. Фактически руководил бизнесом сам Артем Куроплин. Он заключал договоры, подбирал персонал и сдавал налоговую отчетность, нарушив тем самым антикоррупционные ограничения для госслужащих.

Суд отклонил доводы матери чиновника о том, что автомобиль был куплен исключительно на ее личные средства, а семья пользовалась им по устной договоренности. Поскольку законность источников средств на приобретение имущества не подтверждена, а предпринимательская деятельность осуществлялась с нарушением запретов, суд применил нормы ГК РФ об обращении имущества в доход государства.

Решение суда обращено к немедленному исполнению, но в законную силу не вступило. Стороны имеют право обжаловать его в апелляционном порядке.

Как сообщает V1.RU, Артем Куроплин сейчас находится в СИЗО по другому уголовному делу. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве. По данным объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, с августа 2022 года по август 2025 года он получил от двух фермеров взятку в общей сумме 12,7 млн руб. Кроме этого, чиновник дал указание перевести 30 тыс. руб. со счета МКУ «Хозяйственная служба администрации Мирного сельского поселения» на счет ИП за ремонт служебного внедорожника Chevrolet Niva, однако фактически деньги были перечислены за ремонт его BMW X6.

Марина Окорокова