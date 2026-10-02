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Квартиру бывшего саратовского министра за 34 млн руб. могут изъять в доход государства

Саратовская прокуратура подала иск об обращении в доход государства квартиры, принадлежащей бывшему региональному министру и его супруге. Стоимость жилья — 34 млн руб. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о бывшем министре здравоохранения региона Владимире Дудакове.

Прокуратура Саратовской области требует обратить в доход государства квартиру экс-министра за 34 млн руб.

Прокуратура Саратовской области требует обратить в доход государства квартиру экс-министра за 34 млн руб.

Фото: Коммерсантъ

Прокуратура Саратовской области требует обратить в доход государства квартиру экс-министра за 34 млн руб.

Фото: Коммерсантъ

Недвижимость, по данным надзора, находится в Москве. Проверка исполнения закона о коррупции выявила, что расходы на покупку квартиры не соответствовали доходам семьи. Сведения о происхождении средств, потраченных на приобретение жилья, экс-чиновник не предоставил.

Прокурор Саратовской области Роман Пантелеев направил иск об обращении квартиры в доход государства в Долгопрудненский городской суд Московской области.

Владимир Дудаков был освобожден от должности министра здравоохранения Саратовской области 3 сентября 2026 года. Он возглавлял ведомство с июня 2024 года, а до этого был главврачом Саратовского областного кардиохирургического центра.

Марина Окорокова