Жертва мандатного дефицита

Лидер саратовского отделения «Справедливой России» Вячеслав Калинин не прошел в Госдуму. Партия показала результат около 5% на выборах 18-20 сентября, получила 13 списочных мандатов, но региональная группа, которую возглавлял Калинин, не вошла в число приоритетных для прохождения в думу. Несмотря на это, свою избирательную кампанию он оценивает на отлично. Реготделение готовится к выборам губернатора и депутатов облдумы в 2027 году. Политолог не разделяет уверенность кандидата в высоком качестве избирательной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Глава Саратовского отделения «Справедливой России», депутат облдумы Вячеслав Калинин не получил мандат депутата Госдумы девятого созыва по итогам голосования 18–20 сентября. Партия, преодолевшая пятипроцентный барьер на грани (по данным ЦИК, около 5,0–5,1%), получила всего 13 мандатов по федеральному списку на 55 региональных групп — и группа № 22 (Воронежская, Саратовская и Тамбовская области), которую возглавлял господин Калинин, в число приоритетных не вошла.

Распределение списочных мандатов между группами будет оформлено постановлением ЦИК до первого заседания нового созыва (30 сентября), однако арифметика однозначна: группе, давшей результат на уровне общероссийского и без ярко выраженного превышения, мандат не достается. В Саратовской области СР набрала 5,25%, в Тамбовской — 5,43%, в Воронежской — 2,17%.

Региональная группа № 22 осталась без представительства: на 13 списочных мандатов претендовали 55 групп

Четыре одномандатных мандата СР по стране получили Валерий Гартунг, Анатолий Аксаков, Александр Бабаков и Александр Аксененко.

Господин Калинин, возглавивший региональное отделение в феврале 2026 года по решению Президиума ЦС партии, не выдвигался ни по одному из одномандатных округов. Первоначально рассматривалась возможность его участия в Энгельсском округе, однако в итоге он ограничился первой позицией в региональной группе №22. Она объединяет Воронежскую, Тамбовскую и Саратовскую области.

Для господина Калинина результат кампании не нов: единственный в истории прямой одномандатный опыт (2016 год, Ивановская область, партия «Родина») завершился результатом 2,18%. Мандат депутата Саратовской облдумы в 2022 году был получен по списку после перехода Артема Чеботарева в одномандатники.

Вячеслав Калинин родился в 1979 году в селе Шумейка Энгельсского района Саратовской области. Полковник запаса, ветеран боевых действий на Северном Кавказе и единственный депутат Саратовской облдумы от «Справедливой России». Политик владеет медиахолдингом, куда входят ИА «Ветеранские вести» и «Наша Версия», купленная в марте 2025 года. Господин Калинин одновременно имеет порядка 38 статусов — от Общественного совета при Минобороны до правления Федерации панкратиона. При наличии медали «Участнику СВО» фактического боевого участия в спецоперации не подтверждено; при задекларированном доходе семьи 9,5 млн руб. за три года приобретена квартира в Подмосковье за 45 млн руб.

Назначение господина Калинина главой реготделения по воле председателя «Справедливой России» Сергея Миронова сопровождалось конфликтом с прежним руководителем — чемпионом мира по боксу и участником СВО господином Чеботаревым, который покинул партию в январе 2026 года. Вслед за ним из отделения вышли около 60 человек, включая троих депутатов Энгельсского райсовета, общественников, участников СВО и волонтеров.

В СР итоги кампании называют «рабочими». Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов признал, что у партии в ходе избирательной кампании были «сбои и ошибки», сослался на переживаемый СР трудный период и пообещал принять организационные и кадровые решения. Господин Калинин публично поблагодарил жителей трех областей за участие в голосовании; заявлений об избрании ни от него, ни от партии не последовало.

В комментарии «Ъ — Средняя Волга» Вячеслав Калинин оценил личную избирательную кампанию на отлично и отметил уровень работы регионального отделения, приведший к текущему результату. «Свою личную избирательную кампанию я оцениваю на оценку отлично, несмотря на тот результат, который мы имеем. Потому что в очень сжатые, короткие сроки, фактически полгода, мы с соратниками занимались избирательным циклом. С января-февраля удалось сделать, конечно, очень многое», — прокомментировал господин Калинин.

Справедливоросс подчеркнул, что, несмотря на завершение избирательной кампании, работа не будет прекращаться: «В следующем году выборы в законодательное собрание региона, выборы губернатора. Основная задача регионального отделения — уже включаться в подготовку к следующим выборам».

Господин Калинин сохраняет мандат депутата Саратовской областной думы седьмого созыва (до осени 2027 года), пост председателя Совета регионального отделения СР и должность секретаря Президиума ЦС по делам ветеранов боевых действий. Теоретическая возможность получения мандата в течение созыва — в случае досрочного сложения полномочий одним из действующих списочников СР и решения уполномоченного органа партии — сохраняется.

Политолог Всеволод Колобродов заявил, что PR-кампания господина Калинина была агрессивной, но не выверенной. По его словам, не определена целевая аудитория, на которую рассчитаны обещания кандидата, звучат популистские, при этом крайне пресные лозунги.

«Непонятно, какая категория населения должна была за него проголосовать. Вячеслав Калинин комментирует множество проблем населения — ЖКХ, пособия на детей, ремонт дорог — но подробно не разбирает ни одну из них. Его предложения из разряда „делайте хорошо и не делайте плохо“. Каких-либо конструктивных идей он не озвучивал. Попытки создать искусственную популярность обернулись ничем, категория избирателей, проголосовавших за Калинина, оказалась достаточно призрачная и чисто символическая. Если был акцент на патриотическую часть населения с упором на то, что он полковник в запасе, то почему он здесь посещает торжественные мероприятия, а не находится на СВО? Этот вопрос также возникает у граждан. С упором на другие категории населения также провал — у них не оказалось ни одной причины, чтобы обратить внимание на этого кандидата», — прокомментировал Всеволод Колобродов.

Никита Маркелов, Ольга Симонова