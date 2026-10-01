Дело бойца поп-ММА Святослава Коваленко об осквернении мемориала в Волгограде ушло в суд

Уголовное дело бойца поп-ММА Святослава Коваленко и блогера Андрея Ярошенко об осквернении воинских захоронений передано в суд. Мужчин, снимавших видео на Мамаевом кургане, обвиняют в преступлении по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боец поп-ММА и блогер ответят в суде за перформанс на Мамаевом кургане

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Боец поп-ММА и блогер ответят в суде за перформанс на Мамаевом кургане

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По данным следствия, 24 июля этого года господа Коваленко и Ярошенко кинули в водоем, окружающий монумент «Стоять насмерть!», пятитысячную купюру. При этом блогеры призывали посетителей мемориала достать деньги. Андрей Ярошенко, изображая случайного прохожего, прыгнул за 5000 руб. в воду. Затем он снял с себя одежду и начал ее сушить.

Обвиняемые сняли все на видео и выложили в соцсеть с более чем 500 тыс. подписчиков. После «перформанса» блогеры покинули Мамаев курган, а затем уехали из Волгоградской области.

Позже следователи начали процессуальную проверку по факту инцидента по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об установленных обстоятельствах.

В конце августа 36-летнего Святослава Коваленко и 31-летнего Андрея Ярошенко задержали. Следствие вменило им осквернение воинских захоронений и мемориального сооружения, увековечивающих память погибших при защите Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пп. а и б, ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Мужчин отправили в СИЗО до 5 октября. Ходатайство об избрании меры пресечения рассмотрел Центральный районный суд Волгограда.

По данным из открытых источников, Святослав Коваленко — уроженец Знаменска Астраханской области. Обучался в филиале Астраханского государственного университета. Имеет судимость за сбыт наркотиков, но вину не признал. Является видеоблогером и бойцом поп-ММА. Известно, что в 2020 году в Москве на господина Коваленко напал блогер из Чечни.

Марина Окорокова