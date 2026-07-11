Запрет на экспорт дизеля, отмена санкций против ОКР и саммит НАТО

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Цифры недели

6 июля индекс Московской биржи в очередной раз обновил многолетний минимум, закрывшись ниже 2200 пунктов.

Мэр Москвы Сергей Собянин: в ночь на 7 июля силы ПВО сбили 430 летевших на Москву беспилотников.

В бюджете Госдумы удалось сэкономить 2 млрд руб., эти деньги будут выплачены депутатам в качестве досрочной премии в начале сентября, до начала выборов.

Нефтегазовые доходы России в первом полугодии снизились почти на четверть, до 3,66 трлн руб.

Реализация белорусского бензина на бирже сократилась в десятки раз.

Объем потребления пропан-бутана во втором квартале вырос на 8,8% год к году, до 1,65 млн т. Продажи СУГ на Петербургской бирже увеличились на 20,6%, до 740,7 тыс. т.

ВОЗ: к 2050 году в мире рак будет диагностироваться у 35 млн человек ежегодно.

Russian Field: россияне оценили комфортную пенсию почти в 80 тыс. руб.

YouTube не уступает в дневной аудитории отечественным видеосервисам, за январь—май охваты выросли на 4%, до 22,4 млн человек.

Продажи сидра в России в июне выросли на 37% год к году.

Ущерб по делу бывшего вице-губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова оценили в 1,723 млрд руб.

7 июля акции «М.Видео» обновили минимум с 2009 года, достигнув 44,8 руб. за штуку.

Замену двигателей на 50 самолетах SSJ-100 оценили в 115 млрд руб.