Запрет на экспорт дизеля, отмена санкций против ОКР и саммит НАТО
Чем запомнилась неделя 6–10 июля: цифры, цитаты и факты
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Цифры недели
6 июля индекс Московской биржи в очередной раз обновил многолетний минимум, закрывшись ниже 2200 пунктов.
Мэр Москвы Сергей Собянин: в ночь на 7 июля силы ПВО сбили 430 летевших на Москву беспилотников.
В бюджете Госдумы удалось сэкономить 2 млрд руб., эти деньги будут выплачены депутатам в качестве досрочной премии в начале сентября, до начала выборов.
Нефтегазовые доходы России в первом полугодии снизились почти на четверть, до 3,66 трлн руб.
Реализация белорусского бензина на бирже сократилась в десятки раз.
Объем потребления пропан-бутана во втором квартале вырос на 8,8% год к году, до 1,65 млн т. Продажи СУГ на Петербургской бирже увеличились на 20,6%, до 740,7 тыс. т.
ВОЗ: к 2050 году в мире рак будет диагностироваться у 35 млн человек ежегодно.
Russian Field: россияне оценили комфортную пенсию почти в 80 тыс. руб.
YouTube не уступает в дневной аудитории отечественным видеосервисам, за январь—май охваты выросли на 4%, до 22,4 млн человек.
Продажи сидра в России в июне выросли на 37% год к году.
Ущерб по делу бывшего вице-губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова оценили в 1,723 млрд руб.
7 июля акции «М.Видео» обновили минимум с 2009 года, достигнув 44,8 руб. за штуку.
Замену двигателей на 50 самолетах SSJ-100 оценили в 115 млрд руб.
Цитаты недели
«Идет война, это настоящая война» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о конфликте на Украине).
«Мы являемся первым оборонительным рубежом Москвы» (врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью «Ъ»).
«Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди (на АЗС.— “Ъ”). Либо иногда заправки нестабильно работают» (вице-премьер Александр Новак во время визита в Тверскую область).
«Самый популярный бензин марки АИ-95 сегодня стоит 197 руб. на официальных заправках» (глава Севастополя Михаил Развожаев на встрече с членами правительства и Владимиром Путиным).
«Удары Украины вглубь России являются эскалацией. Но это эскалация, которая может привести к окончанию войны» (президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО).
По букве закона
РФ ввела полный запрет на экспорт дизтоплива до 31 июля. Вице-премьер Александр Новак анонсировал импорт нефтепродуктов.
Развитие ИИ стало самостоятельным направлением работы в аппарате правительства.
Глава СКР Александр Бастрыкин с согласия ВККС возбудил уголовное дело против экс-председателя Беловодского районного суда ЛНР Александра Горенко.
Суд приговорил экс-главу ОООИВА «Инвалиды войны» Андрея Чепурного и ветерана-афганца Валерия Белялова к 11 и 8 годам колонии соответственно.
СКР объявил в розыск комика Семена Слепакова (признан в России иностранным агентом).
Завершено расследование уголовных дел в отношении участников скандала, связанного с ЧВК «Ястреб».
В Казахстане обнулили президентский срок Касым-Жомарта Токаева.
Италия высылает двух сотрудников посольства РФ в Риме «за шпионскую деятельность».
Инициативы недели
Дональд Трамп отменил режим прекращения огня с Ираном.
Президент США допустил, что Украине будут предоставлены лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил создать в РФ широкую сеть малых НПЗ из-за угрозы ударов по крупным предприятиям.
Минцифры предлагает ввести для операторов связи новые требования по борьбе с мошенниками.
Минкультуры предложило увеличить лимит «Пушкинской карты» с 5 тыс. до 7 тыс. руб. Кроме того, программу предлагается распространить на цирки.
МОК отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также восстановлено членство Олимпийского комитета России.
Участники рынка электронной торговли рассчитывают убедить власти включить слово «селлер» в один из нормативных словарей.
Компания «Регионтранснефть» планирует создать в РФ завод полного цикла по производству бытовой электроники и компьютерной техники.
Отставки и назначения
Зампред Конституционного суда Людмила Жаркова осенью уйдет в отставку в связи с выходом на пенсию. Госпоже Жарковой 70 лет.
Под председателя партии «Родина» Алексея Журавлева «расчистили» Нефтекамский одномандатный округ на предстоящих выборах в Госдуму.
Член заксобрания Франции Марин Ле Пен объявила, что вступает в борьбу за президентский пост в 2027 году.
Сделки недели
«Росатом» решил выкупить 51% группы «Дело» у ее основателя Сергея Шишкарева.
Владельцем 100% АО «Морпорт Певек» в конце апреля стал личный фонд «Восток-Север», который может быть связан с оператором Баимского медно-порфирового проекта на Чукотке.
Экс-президент «Еврохима» Олег Ширяев возглавил активы золотодобывающей группы ЮГК. Последняя также сменит наименование на ГК «БТС-Золото».
Российский бизнес Louis Dreyfus может быть продан АО «Горизонт Индастриз».