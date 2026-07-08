Баллоны нарасхват

Обострение ситуации с обеспечением бензином продолжает разгонять сегмент сжиженных углеводородных газов (СУГ). Их потребление в том числе как газомоторного топлива во втором квартале выросло почти на 9%, биржевые продажи увеличились на 20%, а котировки обновили максимумы с осени 2021 года. Одновременно растет и спрос на установку газобаллонного оборудования у владельцев автомобилей. При этом пик спроса на пропан-бутан, судя по прошлым годам, может быть еще впереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Объем потребления пропан-бутана в коммунальном хозяйстве и как газомоторного топлива во втором квартале вырос на 8,8% год к году, до 1,65 млн тонн. Продажи СУГ на Петербургской бирже увеличились на 20,6%, до 740,7 тыс. тонн, этот канал обеспечивает 43–45% внутреннего спроса. Такие данные “Ъ” предоставили участники рынка.

Спрос на СУГ растет в условиях сокращения предложения бензина на внутреннем рынке из-за атак на НПЗ, что вызвало и ограничения на продажу топлива на АЗС. Следом повышенный спрос ожидаемо подстегнул биржевые котировки. Цены на оптовые партии на Петербургской бирже с начала июля взлетели на 61,4%, до 44,47 тыс. руб. за тонну, за 8 июля — на 20,3%. Это наиболее резкий рост за последний год и максимальный уровень цены почти за пять лет, с сентября 2021 года.

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Один из собеседников “Ъ” на рынке говорит, что текущий рост биржевых цен вызван «паническими настроениями» потребителей вследствие дефицита бензина. «Рынок СУГ в данный период перенасыщен. Об этом свидетельствует существенный рост биржевых продаж при стабильных физических отгрузках»,— добавляет другой источник “Ъ”. Другой собеседник “Ъ” среди трейдеров отмечает, что объемы СУГ есть и отгрузка приобретенных партий, в отличие от бензина, идет довольно быстро — от двух недель с даты покупки.

По словам собеседников “Ъ”, на рынке сложился «идеальный шторм»: высокий сезонный спрос, плановые профилактические работы на предприятиях, увеличение потребления на фоне нехватки бензина и спекулятивная составляющая. Кроме того, в той или иной степени на рынок СУГ влияют внеплановые остановки НПЗ.

Экспорт СУГ сократился во втором квартале на 11% год к году, до 813,1 тыс. тонн. Участники рынка объясняют это низкой эффективностью поставок, несмотря на высокие цены в странах-импортерах.

Основная причина — рост экспортной пошлины до $131,6–130,2 за тонну в мае—июне. Основное направление поставок — страны Средней Азии, на которые приходится 50% экспорта. По данным источников “Ъ”, в июле цены на СУГ в Таджикистане, Киргизии и Узбекистане варьировались от $635 до $707 за тонну.

В «Аналитике товарных рынков» исходя из данных прошлых лет указывают, что устойчивый спрос на топливные СУГ обычно сохраняется до первых чисел октября, а пиковые значения чаще всего достигаются в конце июля — начале августа. Как отмечается в обзоре аналитиков, с учетом высокого спроса ряд трейдеров считают, что максимальные уровни цен 2026 года пока не достигнуты и до конца лета котировки могут расти, если ситуация на рынке моторного топлива кардинально не изменится в ближайшее время.

В «Аналитике товарных рынков» обращают внимание на то, что, пока биржевые продажи бензина с относительно быстрой поставкой стремятся к нулю, растет спрос на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Но, полагают участники сектора, к существенному и быстрому росту потребления газа это не приведет из-за небольшого числа пунктов для установки ГБО и ограниченного количества оборудования, стоимость которого за месяц существенно выросла. По оценке исполнительного директора СПГО Марата Хусаинова, установка ГБО подорожала в два раза, до 60–70 тыс. руб.

Советник главы Российского экологического общества Денис Корниенко отмечает, что в условиях ограничения продажи бензина развитая сеть АГЗС в большинстве регионов позволила пропану выступить полноценной топливной альтернативой. При этом ажиотажный спрос на переоборудование, подчеркивает он, ставит на первое место вопрос безопасности, так как в условиях многомесячных очередей в сертифицированные центры и роста цен автомобилисты ищут возможность переоборудовать машины буквально «в гаражах», используя бывшие в употреблении баллоны.

Ольга Мордюшенко