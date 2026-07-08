Новак анонсировал импорт нефтепродуктов с июля

Россия начнет импортировать нефтепродукты для стабилизации ситуации на топливном рынке уже в июле. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В этом же месяце Россия будет наращивать дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса, сказал господин Новак. Нулевая пошлина на импорт нефтепродуктов и присадок продлена еще на один год. «Отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива», — добавил вице-премьер.

Александр Новак признал, что ситуация на рынке топлива остается непростой, несмотря на ее частичную стабилизацию. Вынужденное сокращение объемов производства топлива, по его словам, привело к изменению маршрутов доставки топлива до конечных потребителей.

Рост спроса на моторное топливо на треть также дополнительно загрузил заправочные сети, отметил вице-премьер. «Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги», — сказал Александр Новак.