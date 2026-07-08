Новак анонсировал импорт нефтепродуктов с июля
Россия начнет импортировать нефтепродукты для стабилизации ситуации на топливном рынке уже в июле. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством.
Александр Новак
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
В этом же месяце Россия будет наращивать дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса, сказал господин Новак. Нулевая пошлина на импорт нефтепродуктов и присадок продлена еще на один год. «Отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива», — добавил вице-премьер.
Александр Новак признал, что ситуация на рынке топлива остается непростой, несмотря на ее частичную стабилизацию. Вынужденное сокращение объемов производства топлива, по его словам, привело к изменению маршрутов доставки топлива до конечных потребителей.
Рост спроса на моторное топливо на треть также дополнительно загрузил заправочные сети, отметил вице-премьер. «Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги», — сказал Александр Новак.
Решение об импорте нефтепродуктов и продлении нулевой пошлины на них не является первым. В октябре 2025 года правительство РФ уже обнуляло пошлины на импорт нефтепродуктов из третьих стран, чтобы сделать ввоз выгодным и защитить внутренний топливный рынок. Тогда главной задачей называлось насыщение рынка бензином и дизельным топливом в условиях падения производства и дефицита в некоторых регионах.
Эти меры включали возможность импорта бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура, а также увеличение поставок из Беларуси. Правительство также разрешало использование монометиланилина — октаноповышающей присадки к бензину и рассматривало экономические стимулы для применения этилового спирта в производстве бензина. Аналитики отмечали, что облегчение импорта может помочь восстановить запасы топлива и создать подушку безопасности, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, но предупреждали о логистических издержках, которые могут сделать перевозку невыгодной даже с учетом нулевой пошлины.