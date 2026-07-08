Трамп назвал удары Украины по России «эскалацией для завершения войны»

Недавние удары ВСУ по российской территории, в том числе по объектам ТЭК, указали Москве на то, как непросто защищать свое воздушное пространство. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио на саммите НАТО в Анкаре, во время встречи американской делегации с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Госдепартамента считает, что сложившаяся ситуация может подтолкнуть стороны к урегулированию. Такого же мнения придерживается президент Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Я думаю, что это (удары вглубь России) — динамика, проявившаяся за последние несколько месяцев. Россиянам стало сложнее защищать собственное воздушное пространство. Мы надеемся, что это создаст условия для переговоров о прекращении этой войны»,— сказал госсекретарь.

Президент США согласился с этим мнением. «Удары Украины вглубь России являются эскалацией. Но это эскалация, которая может привести к окончанию войны»,— сказал Дональд Трамп.

Он напомнил, что американцы «урегулировали много войн». «И эта, как мне казалось, будет самой легкой,— сказал президент США.— Но (Владимир) Путин сложный человек, и этот парень (Владимир Зеленский.— "Ъ") сложный человек. Это непростое дело. Это требует больших усилий». При этом президент США подчеркнул, что его отношения с украинским президентом улучшились после ссоры в Белом доме в феврале 2025 года. Что касается урегулирования, он полагает, что удалось достичь «значительного прогресса за последние несколько недель».

Он также сравнил конфликт Москвы и Киева со ссорой детей: «Звучит упрощенно, но правдиво: двое детей в парке, которые друг другу не нравятся, начинают ссориться... Иногда стоит позволить им подраться, чтобы показать, что это тяжело».

Также Дональд Трамп сообщил, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot. И что собирается уже сегодня созвониться с Владимиром Путиным.