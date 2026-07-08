Трамп назвал удары Украины по России «эскалацией для завершения войны»
Недавние удары ВСУ по российской территории, в том числе по объектам ТЭК, указали Москве на то, как непросто защищать свое воздушное пространство. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио на саммите НАТО в Анкаре, во время встречи американской делегации с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Госдепартамента считает, что сложившаяся ситуация может подтолкнуть стороны к урегулированию. Такого же мнения придерживается президент Дональд Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
«Я думаю, что это (удары вглубь России) — динамика, проявившаяся за последние несколько месяцев. Россиянам стало сложнее защищать собственное воздушное пространство. Мы надеемся, что это создаст условия для переговоров о прекращении этой войны»,— сказал госсекретарь.
Президент США согласился с этим мнением. «Удары Украины вглубь России являются эскалацией. Но это эскалация, которая может привести к окончанию войны»,— сказал Дональд Трамп.
Он напомнил, что американцы «урегулировали много войн». «И эта, как мне казалось, будет самой легкой,— сказал президент США.— Но (Владимир) Путин сложный человек, и этот парень (Владимир Зеленский.— "Ъ") сложный человек. Это непростое дело. Это требует больших усилий». При этом президент США подчеркнул, что его отношения с украинским президентом улучшились после ссоры в Белом доме в феврале 2025 года. Что касается урегулирования, он полагает, что удалось достичь «значительного прогресса за последние несколько недель».
Он также сравнил конфликт Москвы и Киева со ссорой детей: «Звучит упрощенно, но правдиво: двое детей в парке, которые друг другу не нравятся, начинают ссориться... Иногда стоит позволить им подраться, чтобы показать, что это тяжело».
Также Дональд Трамп сообщил, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot. И что собирается уже сегодня созвониться с Владимиром Путиным.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении быстро завершить конфликт на Украине. Он предлагал выступить посредником в переговорах, обещая урегулировать ситуацию за "24 часа" или "очень быстро" в случае избрания президентом США. Также он считает, что Киев и Москва заинтересованы в прекращении боевых действий, однако они не смогут победить без поддержки США. Бывший президент США неоднократно критиковал Джо Байдена за его подход к ситуации на Украине, сделав украинский конфликт одной из ключевых тем своей предвыборной кампании.
Ранее Дональд Трамп сообщал о договоренности с Владимиром Путиным начать переговоры по военному конфликту на Украине. Москва и Вашингтон договорились приступить к ним незамедлительно. В рамках этих усилий спецпосланник США Стив Уиткофф, возможно совместно с Джаредом Кушнером, проводил переговоры с российским лидером. Также Владимир Путин заявлял, что считает стремление Дональда Трампа завершить конфликт искренним.
В период президентства Трамп обещал разрешить девять войн, восемь из которых, по его словам, уже урегулированы. Его администрация предлагала установить 30-дневное прекращение огня, а затем договориться об окончательном завершении боевых действий. Москва и Киев приняли это предложение, однако Россия указывала на нюансы, которые необходимо учесть, в частности, чтобы избежать рисков перевооружения украинской армии. В случае отказа России от прекращения огня, Дональд Трамп грозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть. Также обсуждалась возможность отмены или смягчения санкций в отношении России при условии урегулирования конфликта.