Хватит тянуть бензину!

8 июля президент России Владимир Путин провел по видео-конференц-связи встречу с членами правительства, на которой обсудили прежде всего топливный кризис. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обращает внимание на то, что участники стремились на этом совещании, похоже, прежде всего к психотерапевтическому эффекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин считает кризис временным явлением

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин считает кризис временным явлением

Фото: пресс-служба президента РФ

На встрече с членами правительства сначала заслушали министра просвещения Сергея Кравцова, который докладывал ситуацию с ЕГЭ и с удовольствием рассказывал про девушку, которая набрала 500 баллов после пяти экзаменов — и разве это было не трогательно.

Но ясно, что и самого Владимира Путина, и в целом любого нормального человека прежде всего интересовало, как ищется выход из бензинового кризиса, который временами очень похож на тупик.

Впрочем, из выступлений участников встречи стало ясно, что кризисом никто ситуацию не считает, а тем более тупиком. Так, тупичок.

— В результате продолжающихся атак на объекты инфраструктуры поврежден ряд нефтеперерабатывающих заводов. Было (в прошедшем времени.— А. К.) временное (то есть время уже вышло.— А. К.) частичное (все-таки не полное.— А. К.) сокращение объемов производства бензина и дизеля,— сообщил вице-премьер Александр Новак.

Стабилизация ситуации произошла благодаря ряду своевременно принятых мер:

— Во-первых, увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов. Плановые ремонты перенесли на более поздний срок. Ввели также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина (а теперь еще и дизеля.— А. К.) и задействовали потенциал средних и малых нефтеперерабатывающих заводов.

Вице-премьер, впрочем, признал:

— Хотел бы отметить, что, несмотря на принятые меры — они частично ситуацию стабилизировали, в целом пока ситуация остается непростой. Вынужденное сокращение объемов производства топлива в том числе привело к изменению маршрутов доставки топлива до конечных потребителей. Вырос и спрос на моторное топливо примерно на треть — это достаточно большой уровень, он превышает показатель на треть уровня аналогичного периода прошлого года. Все это привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети, увеличению количества автомобилей на колонку, ну и, соответственно, к росту времени заправки.

Про фактор панической атаки Александр Новак ничего не говорил — а чтобы не усиливать ее.

На самом деле именно этой теме, судя по всему, было прежде всего посвящено обсуждение: успокоить людей, стоящих в очередях. Не то что бы они разошлись сразу после заседания. Но чтобы их не стало больше.

Справиться с задачей было сложно: ситуация пока слишком сложная.

— В июле,— рассказывал Александр Новак,— также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива. В целях увеличения дополнительных поставок топлива на внутренний рынок в кратчайшие сроки были внесены изменения в Налоговый кодекс. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за то, что поддержали и подписали соответствующий закон.

Президент кивнул: всегда пожалуйста.

— Были снижены также нормативы биржевых продаж с 15% до 10% по автомобильному бензину, и мы доработали систему, чтобы исключить перекупщиков на бирже: топливо будет уходить напрямую конечным потребителям. Также,— продолжал Александр Новак,— ограничили предельный рост цен в ходе биржевых торгов, что также будет способствовать стабилизации цен (а вот это вряд ли.— А. К.). Кроме этого, хотел бы также обратить внимание на то, что наши крупные нефтяные компании в приоритетном порядке стали поставлять топливо напрямую потребителям через свои автозаправочные станции, а также в регионы, где преобладают независимые операторы.

Большая надежда, это очевидно, на вертикально интегрированные компании.

— Конечно,— пояснял господин Новак,— это в первую очередь связано с тем, что в России из общего количества автозаправочных станций, это примерно 29 тыс., вертикально интегрированным компаниям, таким как «Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Татнефть», «Сургутнефтегаз», принадлежит чуть более 9 тыс. заправок. Остальные — это независимые операторы, которые раньше большую часть топлива покупали на бирже или у посредников. Вот теперь они переходят на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями и региональными операторами — например, как это было сделано на днях в Иркутской области и Забайкальском крае.

Казалось уже, что и правда мы вот-вот с облегчением забудем про бензиновый кризис и начнем жить заново или по крайней мере как ни в чем не бывало. То есть Александр Новак справлялся со своей задачей. Тем более что он пообещал: с июля Россия начнет импортировать нефтепродукты. Правда, июль уже в разгаре.

Министр транспорта Андрей Никитин поддержал коллегу:

— В текущей непростой ситуации отрасль работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Сергеем Аксеновым и Михаилом Развожаевым. Разрешите доложить по направлениям...

Он рассказывал, что «ключевое курортное направление — Черноморское побережье Краснодарского края и Минводы» (но все-таки не Крым).

— Из соображений безопасности мы временно скорректировали расписание на крымском направлении,— рассказал Андрей Никитин.— Сейчас на полуостров курсирует семь пар поездов по восьми маршрутам. В связи с увеличением нагрузки на вокзал в Керчи делаем там все необходимое для обеспечения комфорта пассажиров... Автобусные перевозки общественным транспортом ведутся по расписанию.

Главный вывод главы Минтранса:

— Несмотря на атаки врага, массовых срывов не зафиксировано.

Что ж, это честно. Массовых не было.

Временами доклад Андрея Никитина был похож на колыбельную:

— Продолжаем обновлять парк общественного транспорта в субъектах... Объем перевозок общественным транспортом за пять месяцев текущего года аналогичен прошлогоднему... Видим рост на туристические направления... В июне в города «Золотого кольца» — на 14%...

Но потом начали выступать главы субъектов федерации. Сначала высказался губернатор Забайкальского края Александр Осипов, у которого «обстановка достаточно сложная, но контролируемая».

— Из 244 автозаправочных станций только 6 принадлежат вертикально интегрированной «Роснефти»… Какие главные решения нужны?.. Независимые заправки питались только через биржи, сейчас в силу понятных озвученных причин это стало невозможным, идет подготовка к заключению прямых договоров. Как можно быстрее надо соответствующее решение правительства подписать, и тогда мы сможем окончательно перейти на прямые поставки для Забайкальского края нефтепродуктов.

И еще одна идея:

— Понятно, что враг будет наносить удары и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ в этих условиях. Мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить...

Почему мини-НПЗ не могут оказаться под ударом, впрочем, неясно.

Однако Владимиру Путину идея понравилась — видимо, в том смысле, что все средства хороши:

— Привлечение малого и среднего бизнеса в эту сферу тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы: чем шире сеть, тем сложнее нанести ущерб.

Потом выступил глава Севастополя Михаил Развожаев, и вечер (причем уже не ранний) перестал казаться томным:

— Ситуация на полуострове и в Севастополе остается сложной... Я подробно на них останавливаться не буду. (Так и в самом деле лучше.— А. К.) Сейчас благодаря колоссальным усилиям транспортного комплекса — Андрей Сергеевич говорил,— с участием военных логистика обеспечивается, поставки наращиваются, тем не менее пока она, конечно, не вышла в нормальную плоскость... И, например, Севастополь в настоящее время в среднем в сутки получает только треть от потребностей города.

Выяснились все-таки драматические подробности:

— К сожалению, так сложилось, что на полуострове заправок вертикально интегрированных компаний не было, работают только частные крупные трейдеры,— рассказал Михаил Развожаев.— Из-за сложности с логистикой и вопросами, связанными с биржевой закупкой, сейчас цена на полуострове выросла больше чем в два раза. То есть, например, самый популярный бензин марки АИ-95 сегодня стоит 197 руб. на официальных заправках, притом что в Новинке в соседнем Краснодарском крае, например, 73,5 руб.

197 руб. за АИ 95 — это и правда впечатляет. Усилия Александра Новака и Андрея Никитина по принуждению к спокойствию показались, как бы сказать, смазанными.

— Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики, с тем чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров,— добавил Михаил Развожаев.— Это смогло бы существенно сейчас ситуацию облегчить, а дальше будем справляться с логистическими сложностями.

— В настоящее время ресурсы, которые поставляются в Крым, в Севастополь идут за счет вертикально интегрированной компании, потому что у нас других ресурсов нет... И в связи с усложнением логистики по причинам, понятно, что изменились маршруты и способы доставки, и топливо, конечно, сейчас стоит дороже, чем в других регионах, даже по себестоимости.

Но не стоило преувеличивать этот фактор. Почему же тогда почти вдвое выросла цена на АИ-95 в отдаленных районах Московской области? (Видел своими глазами.)

Однако Александр Новак и не преувеличивал:

— Второй фактор — все-таки из-за дефицита цен, которые складываются, выше себестоимости (и намного, если что.— А. К.), и это больше такой рыночный спекулятивный фактор. С этим мы вместе с Федеральной антимонопольной службой разбираемся. В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется для регионов субсидия. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами из Крыма и Севастополя.

То есть речь о Московской области не идет. Впрочем, если субсидии придут в Крым и Севастополь — уже хорошо.

Глава Крыма Сергей Аксенов категорически поддержал коллегу:

— Мы с Михаилом Ильичом (господином Развожаевым.— А. К.) в среднем компенсацию у правительства просим в районе 85 руб. на литр топлива, плюс-минус.

Может, показаться, что много. Но ведь это сразу за все.

Не только за отсутствие вертикально интегрированных компаний.

А за такую жизнь.

Президент на это и откликнулся:

— Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но, имея в виду, что граждане должны чувствовать особые нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию... И действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.

Владимир Путин вкратце подвел итоги:

— Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое главное — стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая: запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках распределения своей сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС.

Запас прочности энергосистемы, хотелось бы думать, высокий, да.

Но и попытка проверить на прочность, надо признать, энергичная.

Андрей Колесников