Россия ввела полный запрет на экспорт дизтоплива до 31 июля

Действие запрета на экспорт дизтоплива, судового топлива и газойлей по 31 июля распространено на НПЗ, сообщили в правительстве РФ 8 июля. Там добавили, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке. Ограничения не будут распространяться в том числе на дизтопливо, поставляемое в рамках межправительственных соглашений. До 31 июля в РФ также действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка.

Рост повреждений НПЗ в России из-за атак уже привел к снижению зарубежных поставок дизтоплива в июне. По данным Vortexa, с 1 по 22 июня морской экспорт дизтоплива опустился ниже 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), минимума с 2016 года. По оценкам S&P Global Commodities at Sea, в июне Россия сократила морской экспорт всех нефтепродуктов на 15% к маю и на 31% год к году, до 1,61 млн б/c.

Сокращение поставок из России сказывается на ценах в регионе Средиземноморья, отмечают в S&P Global. По данным агентства Platts, 6 июля дизтопливо с содержанием серы не более 10 мг на 1 кг (соответствует классу «Евро-5») подорожало на $29, до $998 за тонну, максимума с 12 июня.