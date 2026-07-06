Рынок не видит причин подниматься

Ситуация на российском фондовом рынке никак не может стабилизироваться. 6 июля индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) в очередной раз обновил многолетний минимум, закрывшись ниже 2200 пунктов. Негативный геополитический фон дополняется пессимистическими экономическими ожиданиями и корпоративными проблемами. При этом ожидаемые выплаты значительных дивидендов ряда эмитентов также будут играть против индекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В начале рабочей недели на российском рынке акций активизировалась игра на понижение. В ходе торгов 6 июля индекс Московской биржи падал на 3,5%, до 2164,81 пункта, минимального значения с февраля 2023 года. Даже с учетом того, что по итогам основной сессии индекс показал снижение по сравнению с предыдущим закрытием на 2,2%, он остался ниже уровня 2200 пунктов. Акции ряда эмитентов («Транснефти», «Татнефти», «Сургутнефтегаза») падали в цене на 7–9%, хотя к закрытию основной сессии показывали менее значительное снижение (3–7%).

В лидерах падения остались акции «Газпром нефти» (компании принадлежит Омский НПЗ), где ситуация усугубилась провалом котировок после закрытия реестра акционеров (доходность около 6,5%). Котировки акций ВТБ падали до 62,33 руб., это не только ниже цены прошлогоднего вторичного размещения (см. “Ъ” от 20 сентября 2025 года), но и новый исторический минимум. При этом банк в августе собирается проводить новое SPO на 300–400 млрд руб. по цене 87 руб. (см. “Ъ” от 1 июля).

Продажи акций в РФ продолжаются на общем негативном новостном фоне. Как отмечает старший аналитик рынка акций компании «Эйлер» Лидия Михайлова, индекс Московской биржи снижался на высоких объемах «ввиду реализации инфраструктурных рисков». Как поясняет аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Лозовой, дополнительным фактором давления стали заявления губернатора Омской области о том, что нескольким беспилотникам «удалось достичь северного промышленного узла Омска».

Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов не исключает и фактора «принудительного закрытия длинных позиций у ряда крупных игроков», а также перевода средств части инвесторов «из акций в ОФЗ на фоне роста их доходности». Впрочем, по мнению ведущего инвестиционного аналитика «Го Инвест» Никиты Бредихина, «учитывая продолжительное снижение рынка в последние недели, объем длинных непокрытых позиций должен быть умеренным».

В отдельных случаях на котировки оказывают давление внутрикорпоративные факторы.

В частности, до сих пор не были объявлены дивиденды по акциям «Транснефти», хотя совет директоров компании, как правило, дает рекомендации не позднее конца июня, отмечают участники рынка. Более того, в мае глава «Транснефти» Николай Токарев обнародовал планы выплат за 2025 год, соизмеримых с выплатами за 2024 год. Если компания в итоге объявит дивиденды в таком размере, «то их доходность при текущей цене даст 17% — привлекательный уровень даже в текущих условиях, что должно поддержать котировки акций», считает Никита Бредихин.

На все эти обстоятельства накладываются очередная волна укрепления рубля, сохранение высокой инфляции третью неделю подряд, что может привести к пересмотру ожиданий по ключевой ставке в сторону более жесткой денежно-кредитной политики. Как констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, «инвесторы уже не надеются на смягчение позиции ЦБ РФ по итогам июльского заседания». «В таком сценарии могут ухудшиться прогнозы как по инфляции, так и по динамике ВВП. И совокупность этих факторов сейчас является сильнейшим негативом для российского рынка», указывает Дмитрий Лозовой.

В дополнение к этому впереди еще полоса дивидендных гэпов. На этой неделе закрываются реестры акционеров Московской биржи, МТС, «Икс 5», которые могут дать до 0,7% снижения индекса. На следующей неделе отсечки могут скорректировать индекс еще на 0,5%, а в конце июля Сбербанк и ВТБ могут дать снижение индекса больше чем на 2,5%. Как отмечает Елена Кожухова, «веских причин для возвращения покупателей на рынок все еще не появилось». По ее оценке, в нынешних условиях актуальными остаются риски обновления минимума 2023 года (2140 пунктов).

Андрей Ковалев, Дмитрий Ладыгин