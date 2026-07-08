Володин пожаловался на утечку информации о досрочных депутатских премиях

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин («Единая Россия») на закрытой части пленарного заседания выразил недовольство тем, что информация о досрочных премиях депутатам утекла в СМИ. Об этом сообщил источник «Ъ» в нижней палате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам собеседника «Ъ», спикер рассказал парламентариям, что из-за утечки к нему уже обратились за комментариями журналисты. Господин Володин отдельно подчеркнул, что Россия постепенно отходит от образа депутата, сложившегося в 1990-х годах, и в подтверждение своих слов привел статистику, согласно которой рейтинг доверия к Госдуме превышает 40%, добавил источник.

Вячеслав Володин также посетовал на то, что, несмотря на равный статус депутатов и министров, зарплата последних уже давно не соотносима с тем, сколько зарабатывают парламентарии. Так что объявленными накануне премиями начальство Думы пытается компенсировать разницу, рассказал источник «Ъ».

Накануне, тоже на закрытой части пленарного заседания, спикер сообщил коллегам, что в бюджете нижней палаты удалось сэкономить 2 млрд рублей, так что эти деньги будут выплачены депутатам в начале сентября. Господин Володин заявил, что эти средства можно будет использовать в том числе в избирательной кампании. Один из парламентариев рассказал газете «Ведомости», что премии могут достаться не всем депутатам, а «вилка» при подсчете размера выплат может различаться.

Степан Мельчаков, Анастасия Корня