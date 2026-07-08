Володин пожаловался на утечку информации о досрочных депутатских премиях
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин («Единая Россия») на закрытой части пленарного заседания выразил недовольство тем, что информация о досрочных премиях депутатам утекла в СМИ. Об этом сообщил источник «Ъ» в нижней палате.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По словам собеседника «Ъ», спикер рассказал парламентариям, что из-за утечки к нему уже обратились за комментариями журналисты. Господин Володин отдельно подчеркнул, что Россия постепенно отходит от образа депутата, сложившегося в 1990-х годах, и в подтверждение своих слов привел статистику, согласно которой рейтинг доверия к Госдуме превышает 40%, добавил источник.
Вячеслав Володин также посетовал на то, что, несмотря на равный статус депутатов и министров, зарплата последних уже давно не соотносима с тем, сколько зарабатывают парламентарии. Так что объявленными накануне премиями начальство Думы пытается компенсировать разницу, рассказал источник «Ъ».
Накануне, тоже на закрытой части пленарного заседания, спикер сообщил коллегам, что в бюджете нижней палаты удалось сэкономить 2 млрд рублей, так что эти деньги будут выплачены депутатам в начале сентября. Господин Володин заявил, что эти средства можно будет использовать в том числе в избирательной кампании. Один из парламентариев рассказал газете «Ведомости», что премии могут достаться не всем депутатам, а «вилка» при подсчете размера выплат может различаться.
Информационные утечки регулярно происходят из государственных структур и вызывают беспокойство. Например, председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее отмечал рост числа случаев утечки персональных данных и обосновал этим инициативу введения штрафов для компаний за повторную утечку таких данных. В первой половине 2024 года каждая вторая успешная кибератака на организации привела к утечке конфиденциальных данных. К концу 2024 года ожидается, что количество утечек не снизится, а злоумышленников будут интересовать базы персональных данных и учетные записи сотрудников.
В целом, Государственная дума в последние годы демонстрирует высокую законотворческую активность. В 2023 году депутаты установили новый рекорд по количеству принятых документов — 694, большинство из которых касались государственного строительства, экономики, налоговой, финансовой и социальной сфер, а также обороны и безопасности. При этом в осеннюю сессию 2023 года 60,7% законопроектов были внесены самими парламентариями. Деятельность Вячеслава Володина как председателя Госдумы традиционно активно освещается в СМИ, и его выступления часто цитируются.
В прошлом были случаи, когда утечки информации совпадали с важными событиями, например, июльская утечка информации, совпавшая с итогами выборов, заставила политолога Николая Васина задуматься. Проблема утечек данных актуальна как для России, так и для других стран. В законопроекте об оборотных штрафах за утечки персональных данных бизнес-сообщество в лице «Опоры России», «Деловой России», РСПП и ТПП предлагало увеличить?открытый штраф за каждый повторный факт утечки, привязывая его к чистому доходу компании, а также ввести уголовную ответственность для тех, кто постоянно нарушает правила.