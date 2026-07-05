Песков назвал конфликт на Украине «настоящей войной»

Специальная военная операция России на Украине превратилась в настоящую войну, поскольку за Киевом стоят западные страны. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью ИС «Вести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон»,— сказал господин Песков.

Пресс-секретарь также заявил, что западные страны помогают Украине наводить зарубежные вооружения на российские цели с использованием спутниковой инфраструктуры. По его словам, в этих условиях следует понимать, что Киев «способен на все».

Президент РФ Владимир Путин 23 июня также заявлял, что Украине помогает «весь Запад». Однако западные страны, уточнил он, не готовы наносить удары со своей территории, поскольку понимают возможные последствия ответа России.