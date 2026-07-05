Песков назвал конфликт на Украине «настоящей войной»
Специальная военная операция России на Украине превратилась в настоящую войну, поскольку за Киевом стоят западные страны. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью ИС «Вести».
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон»,— сказал господин Песков.
Пресс-секретарь также заявил, что западные страны помогают Украине наводить зарубежные вооружения на российские цели с использованием спутниковой инфраструктуры. По его словам, в этих условиях следует понимать, что Киев «способен на все».
Президент РФ Владимир Путин 23 июня также заявлял, что Украине помогает «весь Запад». Однако западные страны, уточнил он, не готовы наносить удары со своей территории, поскольку понимают возможные последствия ответа России.
Специальная военная операция (СВО) России на Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 года, изначально заявлялась как операция по демилитаризации и денацификации Украины, а также по защите жителей Донбасса. Уже в сентябре 2022 года Владимир Путин назвал целью СВО ликвидацию «антироссийского анклава» на территории Украины. СВО является военным конфликтом, который повлек за собой значительные последствия, включая введение международных санкций и значительное увеличение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия в приграничных регионах России.
Западные страны активно поддерживают Украину в этом конфликте. Например, Норвегия продлила финансовую поддержку Украине до 2030 года, выделив значительные средства, в том числе, на военную помощь. Временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев считает, что российско-украинский конфликт продвигается к завершению, и Вашингтон активно поддерживает мирные переговоры. Однако, согласно заявлению посла РФ в Норвегии Николая Корчунова, такая поддержка со стороны Запада, напротив, способствует эскалации и затягиванию конфликта.
Конфликт на Украине также привел к гибели тысяч мирных жителей: с 24 февраля 2022 года по 9 апреля 2023 года погибли 8490 человек, 14 244 пострадали, по данным ООН. В приграничных с Украиной российских регионах, таких как Белгородская область, ежедневно фиксируются обстрелы, которые привели к ранениям и гибели десятков мирных жителей, а также к разрушению тысяч домов. Минобрнауки России даже создало рабочую группу для написания истории специальной военной операции на Украине, а в школах появился учебник истории с соответствующими главами.
На фоне СВО российские власти ввели меры поддержки для участников боевых действий и их семей, например, отсрочки по аренде госимущества и денежные выплаты в Свердловской области. Также военнослужащие получают удостоверения ветерана боевых действий, дающие право на льготы.