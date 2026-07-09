Из ГОКа тянутся к причалу

Фонд, который может быть связан с оператором Баимского медно-порфирового проекта на Чукотке, стал владельцем «Морпорта Певек». Через порт проходит 25% всех грузов, поставляемых морем на Чукотку, и для Баимского ГОКа это единственный коридор с рынками сбыта, контроль над ним позволит оптимизировать логистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Владельцем 100% АО «Морпорт Певек» в конце апреля стал личный фонд «Восток-Север», который может быть связан с оператором Баимского медно-порфирового проекта на Чукотке, следует из ЕГРЮЛ. Собственники фонда не раскрываются. Но «Восток-Север» зарегистрирован по одному адресу с фондом «Север-Восток», гендиректор которого Александр Ан возглавляет ООО «Солид Фондейшн», где долей владеет Олег Новачук — акционер казахстанской KAZ Minerals, выкупившей Баимский проект в 2018 году у структур Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

Кроме того, в марте фонд «Восток-Север» учредил СФО «Меридиан Финанс», которым руководит УК «Рускапитал». Эта же структура управляет ЗПИФ «Пальмира Севера», владеющим через ООО «Аврора Холдинг» холдинговой структурой Баимского проекта ООО «Баимская Холдинг».

По данным СПАРК, прежним владельцем АО «Морпорт Певек» с 2022 года был Вячеслав Доманин, который также возглавляет компанию. До него акционером была Марина Гончарова, топ-менеджер из Millhouse, управляющей активами Романа Абрамовича.

В АО «Морпорт Певек», УК «Рускапитал» и операторе Баимского проекта “Ъ” не ответили. В KAZ Minerals заявили, что компания и Олег Новачук не участвуют в порту Певек и не имеют к нему отношения. “Ъ” обратился за комментарием к представителю господина Абрамовича.

Певек — базовый порт на Северном морском пути. По собственным данным, обеспечивает завоз более 25% всех грузов, поставляемых морским путем на Чукотку. Также через порт завозятся генеральные грузы для компаний, работающих в Чаун-Билибинском промышленном узле. Как сообщал Росморречфлот 30 июня, в текущую навигацию планируется завоз свыше 600 тыс. тонн грузов.

Баимский проект реализуется в пределах Баимской площади, куда входит месторождение Песчанка. Оценочные запасы меди — до 9 млн тонн, молибдена — до 260 тыс. тонн, серебра — до 5,8 тыс. тонн, золота — до 520 тонн, сообщало АКРА при подтверждении рейтинга «Баимская Холдинг». Мощность ГОКа — 70 млн тонн в год. Инвестиции — $8,5 млрд. KAZ Minerals вышла из проекта в 2023 году, передав актив компании Trianon Limited основных акционеров KAZ Minerals Владимира Кима и Олега Новачука. Впоследствии контроль отошел ЗПИФ «Пальмира Севера».

Через Певек оператор Баимского проекта планирует наладить поставку медного концентрата потребителям, для этого компания ведет в его границах строительство морского терминала Чаун пропускной способностью около 2 млн тонн грузов в год. Как сообщали в правительстве Чукотского автономного округа, в целом Баимский проект включает строительство 46 объектов стоимостью более 1,1 трлн руб. Помимо ГОКа и терминала Чаун в их числе автодорога от ГОКа до порта и проходящая параллельно линия электропередачи.

Собеседник “Ъ” говорит, что порт Певек — единственная артерия, связывающая Баимский проект с рынком сбыта в будущем, а сегодня с поставщиками оборудования и материалов для строительства. «Контроль над портом, а в будущем — и круглогодичным морским терминалом означал бы возможность планировать заходы судов исходя из потребностей стройки, а не общей очередности. А к запуску и выходу на проектную мощность в 2029 году это критически необходимо»,— говорит источник “Ъ”. По его словам, владение портом также обеспечит скорость таможенного оформления и возможность синхронизации портовых операций с производственным циклом ГОКа. Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников добавляет, что развитие энергетического потенциала Чукотки способно стимулировать интерес инвесторов к прочим полезным ископаемым, которым в перспективе также потребуются услуги порта.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова