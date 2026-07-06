Тут такое «Дело»

«Росатом» решил выкупить 51% группы «Дело» у ее основателя Сергея Шишкарева. Из необходимых на сделку 77 млрд руб. более 42 млрд руб. госкорпорация может получить в виде дивидендов от Владивостокского морского торгового порта, подконтрольного ей через FESCO, 49% которой она готовится продать холдингу DP World из ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Росатом» принял корпоративное решение выкупить у Сергея Шишкарева его 51% в ГК «Дело». Об этом сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах «Иннопрома». Юридические вопросы, пояснил он, могут решаться весь июль.

В интервью «России 24» господин Лихачев уточнил, что на ближайшие дни намечено формирование позиции нотариусов о том, что не состоялся и не состоится выкуп со стороны Сергея Шишкарева. «А дальше мы будем уточнять юридические параметры платежа,— рассказал он.— И совершать свой платеж для того, чтобы в рамках достаточно длинной, очень продуманной и эшелонированной процедуры "русской рулетки" приобрести соответствующий пакет».

Алексей Лихачев добавил, что процесс можно ускорить, не дожидаясь всех нотариальных, банковских и других процедур, о чем «Росатом» собирается провести переговоры с Сергеем Шишкаревым.

«Росатом» и Сергей Шишкарев, желая прекратить свое партнерство в рамках ГК «Дело», куда госкорпорация вошла в 2019 году, зимой начали процедуру «корпоративной рулетки». В ее рамках одна сторона может предложить другой цену, по которой та может либо продать свою долю, либо выкупить долю партнера (см. “Ъ” от 18 февраля). «Росатом» 20 февраля сделал оферту господину Шишкареву, который решил покупать пакет. Оценен он был в 74 млрд руб.— или в 77 млрд руб., если речь идет о варианте выкупа «Росатомом» доли Сергея Шишкарева. В начале апреля господин Шишкарев сообщил, что планирует продать выкупленную долю «Ростеху» — целиком или частично (см. “Ъ” от 2 апреля).

30 июня истек срок, отведенный на выкуп. Но незадолго до этого Сергей Шишкарев сообщил, что не договорился о привлечении денег на выкуп 49% у «Росатома» на приемлемых условиях (см. “Ъ” от 26 июня). Инициатива перешла к госкорпорации.

В «Росатоме» не уточнили, откуда планируется привлечь финансирование. Однако, по всей видимости, значительную часть необходимых средств принесет FESCO.

«Росатому» принадлежит 92,5% Дальневосточного морского пароходства (головная компания FESCO), которые были переданы госкорпорации после обращения пакета в доход государства по иску Генпрокуратуры к основателю группы «Сумма» Заявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и другим лицам. На прошлой неделе входящий в FESCO Владивостокский морской торговый порт сообщил, что его акционеры приняли решение выплатить 42,1 млрд руб. дивидендов из нераспределенной прибыли 2020–2023 годов (всей прибыли за 2020–2022 годы и части за 2023 год). До этого последний раз компания платила дивиденды в 2012 году из прибыли за 2011 год.

Предполагается, что далее в капитал FESCO войдет DP World (ОАЭ), которая выкупит 49% в совместном предприятии, куда «Росатом» внесет свою долю в холдинге. В апреле сделку одобрила ФАС, текущий статус «Росатом» не комментирует. Господин Лихачев, указывал, что при обоих исходах сделки по ГК «Дело» продолжит «создавать большой логистический кластер международного масштаба и с международной структурой капитала». Коснется ли открытие для международных инвесторов и группы «Дело», в «Росатоме» не уточняют. Но Алексей Лихачев заверил, что к «Делу» относится «не менее внимательно и заботливо, чем второй собственник».

Сергей Шишкарев, основатель ГК «Дело», о выкупе доли «Росатома», в июне: «Макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволяют сформировать конфигурацию сделки, которая устроила бы все заинтересованные стороны».

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, интеграция FESCO с ГК «Дело» — уникальная возможность для «Росатома». Оба эти актива и по отдельности очень привлекательны, отмечает эксперт, а у объединенного бизнеса — и даже без корпоративной интеграции, просто при едином управлении,— привлекательность резко возрастает, как и мультипликаторы по стоимости. Потенциальное появление в контуре объединенного актива новых игроков, в том числе и DP World, вполне возможно, полагает он. Формирование крупного игрока, на взгляд господина Бурмистрова, не приведет к снижению конкуренции в сегменте фитинговых платформ: этот рынок высококонкурентный и профицитный. Что касается терминалов, то ситуация несколько сложнее, считает эксперт, но у ФАС есть возможность влиять на эту ситуацию через контроль тарифов, если будут выявлены соответствующие проблемы и появятся жалобы от других участников рынка.

Наталья Скорлыгина