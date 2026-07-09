МИД Италии вышлет двух сотрудников посольства России в Риме

Италия высылает двух сотрудников посольства России в Риме «за шпионскую деятельность», сообщил глава итальянского МИДа Антонио Таяни. По его словам, россияне должны покинуть Рим в течение трех дней.

Из Италии будут высланы Иван Горбачев и Михаил Астахов. МИД Италии уже уведомил о принятом решении российского посла в Риме. «Москва продолжает использовать свое гибридное оружие для нападения на Запад и Италию. Это серьезное и неприемлемое вмешательство в дела итальянских институтов и национальную безопасность»,— написал министр в соцсети X. Из поста следует, что персоны нон грата относятся к аппарату военного атташе.

МИД России заявил, что Москва ответит на высылку российских дипломатов.

В апреле 2022 года МИД Италии объявил о высылке 30 российских дипломатов. Эта мера была принята «по причинам, связанным с национальной безопасностью страны», на фоне российской военной операции на Украине. Из-за СВО страны Запада выслали более 200 российских дипломатов.