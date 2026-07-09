ВОЗ: к 2050 году в мире рак будет диагностироваться у 35 млн человек ежегодно
В мире ежегодно выявляется около 20,6 млн новых случаев заболевания раком, умирает около 10 млн человек. Если не принять экстренных мер, к 2050 году число выявляемых ежегодно новых случаев достигнет 35 млн, то есть больше почти на 70%. Такие данные приводит в своем докладе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Как отмечают специалисты ВОЗ, миллионы пациентов по всему миру не имеют доступа к лекарственным препаратам от рака. Поэтому, как предупреждает ВОЗ, заболевание разовьется у каждого пятого человека в течение жизни и коснется 92% людей — либо непосредственно, либо через членов их семей. В более обеспеченных странах 85% людей, которым поставлен диагноз, могут прожить еще не менее пяти лет, а доступность лекарств из одобренного ВОЗ списка для лечения рака там составляет 68–94%. В бедных странах доступность лекарств колеблется от 9% до 54%, а доля заболевших, кто сможет прожить хотя бы пять лет, там ниже 30%. По данным ВОЗ, в 23 странах мира вообще нет оборудования для лучевой терапии.
Среди отдельных регионов, по данным за 2024 год, по числу случаев заболевания лидировала Азия — 10,3 млн, это составляет более половины всех случаев за тот год. На Азию пришлось также 56,5% случаев всех смертей от рака в 2024 году. На втором месте находится Европа, где, хотя и проживает всего 9% населения мира, было выявлено 4 млн случаев рака (21%).
Главными причинами развития рака специалисты ВОЗ называют курение (15%), инфекционные заболевания (15%), употребление алкоголя (3%), ожирение (2%). Мужчины чаще всего умирают от рака легких (23,1% от всех случаев), женщины — от рака груди (16,3%).
Прогноз ВОЗ об увеличении числа случаев рака к 2050 году до 35 миллионов совпадает с общими тенденциями роста онкологических заболеваний в мире. Например, в Великобритании ежегодно диагностируется более 403 тысяч случаев рака, что является рекордным показателем, и заболеваемость выросла с 610 до 620 случаев на 100 тысяч человек за последние десять лет. Этот рост объясняется расширением программ массового скрининга, старением населения и предотвратимыми причинами, такими как ожирение и употребление табака.
За последние три десятилетия число случаев заболевания раком среди людей в возрасте до 50 лет выросло на 79%, а смертность в этой возрастной категории увеличилась на 27%. Среди причин «омоложения» рака учёные называют нездоровое питание, употребление алкоголя и табака, низкую физическую активность и ожирение. Тем не менее, исследования показывают, что рак остаётся преимущественно заболеванием пожилого возраста.
В России, по данным Минздрава, выживаемость онкопациентов на пятилетнем периоде увеличилась более чем на 10% с 2019 по 2024 год, а одногодичная летальность сократилась на 22%. Однако онкологическая заболеваемость в целом также растет, что объясняется увеличением продолжительности жизни, улучшением диагностики и расширением программ диспансеризации. Так, в Краснодарском крае выявляемость онкологических заболеваний в 2024 году увеличилась на 2,5%. Эти меры позволяют выявлять рак на более ранних стадиях, что повышает шансы на излечение, но не отменяет рост общего числа заболевших.
В мире проводится активная работа по разработке новых методов лечения рака. Так, Научно-технологический университет «Сириус» разрабатывает CAR-T-терапию, которая позволяет перепрограммировать Т-лимфоциты пациента для борьбы с раком непосредственно в организме, что может сделать лечение более доступным и быстрым. Также в России планируется включить вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает рак шейки матки, в национальный календарь прививок с 2027 года, что сделает ее бесплатной и повысит доступность профилактических мер. Однако важно отметить, что проблемы доступности лекарств и оборудования для лучевой терапии, о которых говорит ВОЗ, по-прежнему остро стоят во многих странах, особенно в бедных.