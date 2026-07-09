ВОЗ: к 2050 году в мире рак будет диагностироваться у 35 млн человек ежегодно

В мире ежегодно выявляется около 20,6 млн новых случаев заболевания раком, умирает около 10 млн человек. Если не принять экстренных мер, к 2050 году число выявляемых ежегодно новых случаев достигнет 35 млн, то есть больше почти на 70%. Такие данные приводит в своем докладе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечают специалисты ВОЗ, миллионы пациентов по всему миру не имеют доступа к лекарственным препаратам от рака. Поэтому, как предупреждает ВОЗ, заболевание разовьется у каждого пятого человека в течение жизни и коснется 92% людей — либо непосредственно, либо через членов их семей. В более обеспеченных странах 85% людей, которым поставлен диагноз, могут прожить еще не менее пяти лет, а доступность лекарств из одобренного ВОЗ списка для лечения рака там составляет 68–94%. В бедных странах доступность лекарств колеблется от 9% до 54%, а доля заболевших, кто сможет прожить хотя бы пять лет, там ниже 30%. По данным ВОЗ, в 23 странах мира вообще нет оборудования для лучевой терапии.

Среди отдельных регионов, по данным за 2024 год, по числу случаев заболевания лидировала Азия — 10,3 млн, это составляет более половины всех случаев за тот год. На Азию пришлось также 56,5% случаев всех смертей от рака в 2024 году. На втором месте находится Европа, где, хотя и проживает всего 9% населения мира, было выявлено 4 млн случаев рака (21%).

Главными причинами развития рака специалисты ВОЗ называют курение (15%), инфекционные заболевания (15%), употребление алкоголя (3%), ожирение (2%). Мужчины чаще всего умирают от рака легких (23,1% от всех случаев), женщины — от рака груди (16,3%).

Алена Миклашевская