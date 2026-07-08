«Родина» там, где мандат в тепле

Как стало известно “Ъ”, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев, представляющий в Госдуме Тамбовскую область, будет баллотироваться в новый созыв нижней палаты от Башкирии. По словам источников “Ъ” в партии власти, под эпатажного депутата «расчистили» Нефтекамский одномандатный округ. Не исключено, что господин Журавлев вернется во фракцию «Единой России» (ЕР), поскольку со своими нынешними коллегами из ЛДПР он давно разругался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель «Родины» Алексей Журавлев снова готов освоить новую для себя территорию

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель «Родины» Алексей Журавлев снова готов освоить новую для себя территорию

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что председатель «Родины» не только возглавит партийный список на думских выборах, но и пойдет по Нефтекамскому округу, “Ъ” сообщили осведомленные источники, а также подтвердил сам господин Журавлев. Сейчас он представляет Тамбовский округ — одну из двух мажоритарных территорий региона. В девятом созыве из-за «перенарезки» округов в области она останется только одна. Избраться там рассчитывает единоросс Тамара Фролова, соответственно, господину Журавлеву пришлось искать новую «прописку».

Председателю «Родины» не впервой «гастролировать» по избирательным округам. Он проходил в Госдуму трижды, и каждый раз — новым способом.

В 2011 году, будучи еще членом ЕР, Алексей Журавлев баллотировался по списку партии власти от родной Воронежской области. В 2016-м, став лидером «Родины», он выдвигался по воронежскому Аннинскому округу, а в 2021-м — уже по Тамбовскому. Оба раза территории были «расчищены», то есть ЕР не выдвигала там своих кандидатов. Фракционная ориентация господина Журавлева тоже менялась: сначала он входил в объединение единороссов, затем стал независимым парламентарием, а в уходящем созыве соседствовал с ЛДПР.

Сейчас Нефтекамский округ представляет лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов (входит во фракцию ЛДПР). Пять лет назад эта территория тоже была «расчищена». На фоне претензий Генпрокуратуры (см. “Ъ” от 12 февраля) и приостановки деятельности «Гражданской платформы» в новый созыв господин Шайхутдинов не пойдет, а на его мандат будет претендовать депутат Госсобрания (парламента) Башкирии от ЕР Тимур Гильмияров. Тем не менее источники “Ъ” в партии власти утверждают, что реальной конкуренции Алексею Журавлеву единоросс не составит.

Вероятнее всего, в новом созыве председатель «Родины» вернется в лоно фракции ЕР, добавляют собеседники “Ъ”, поскольку найти общий язык с либерал-демократами он так и не сумел.

В ЛДПР открестились от господина Журавлева еще в 2022 году, когда в эфире программы «60 минут» тот пригрозил убить журналиста немецкого издания Bild. Впрочем, из думского объединения его тогда исключать не стали. Сам «родинец» утверждал, что незадолго до смерти лидер ЛДПР Владимир Жириновский просил его добровольно покинуть фракцию.

Алексей Журавлев славится радикальной патриотической позицией и скандальными заявлениями. Одно из них завсегдатай ток-шоу сделал накануне, нецензурно обругав во время интервью блогера Ивана Миронова. Поводом для вспышки агрессии послужил вопрос, почему среди депутатов Госдумы нет погибших на спецоперации, а сам господин Журавлев не воюет на фронте. В ответ «родинец» заявил, что находится в Москве только из-за предвыборной кампании, и покинул студию.

Ранее “Ъ” сообщал, что ЕР «отдала» представителям оппозиции не менее десяти округов, выдвинув там малоизвестных кандидатов.

В частности, КПРФ и «Справедливая Россия» могут рассчитывать на минимальную конкуренцию в восьми случаях (по четыре на каждую партию), ЛДПР — в двух, а «Новые люди» — в одном. Кроме того, не должно быть проблем с переизбранием у самовыдвиженца Анатолия Лисицына.

Политолог Константин Калачев считает, что своим эксцентричным поведением Алексей Журавлев проводит границы «системного турбопатриотизма»: «Если рассматривать Госдуму как своего рода "Ноев ковчег", то такие тоже должны присутствовать, чтобы обозначать крайние позиции».

Способность «родинца» находить «согласованные» округа господин Калачев объясняет «умением лоббировать себя у начальства». «У таких персонажей высокая пробивная способность»,— резюмирует эксперт.

Андрей Прах, Степан Мельчаков