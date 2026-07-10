Новак объяснил дефицит топлива в России атаками на НПЗ

Российские нефтеперерабатывающие (НПЗ) заводы частично выходят из строя из-за прилетов, поэтому в стране возникает дефицит топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди (на АЗС.— "Ъ"). Либо иногда заправки нестабильно работают»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, власти делают все для усиления защиты НПЗ.

Власти прорабатывают дополнительные поставки топлива в регионы, добавил вице-премьер. «Мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме»,— отметил Александр Новак.

Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. В качестве одной из мер поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей до 31 июля.