Инвесторы подошли в перевалку

Российские активы международного зернотрейдера Louis Dreyfus рассчитывает выкупить АО «Горизонт Индастриз». Актив может быть реализован за 1–3 млрд руб., в десятки раз дешевле первоначальной стоимости. Но сделка, вероятно, будет заключена с расчетом на последующую перепродажу или в интересах крупного предпринимателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

АО «Горизонт Индастриз» через «дочку» ТОО «Темиртек» заключило предварительные договоры купли-продажи российских структур Louis Dreyfus Company (LDС). Об этом говорится в сообщении компании, направленном в Минсельхоз (копия есть у “Ъ”). В периметр сделки, заключенной 25 мая, вошли ООО «Волгоградский элеватор», компания «Луис Дрейфус Восток» и Русская элеваторная компания («РусЭлКо»). Представители Минсельхоза, Минфина, LDC “Ъ” оперативно не ответили. Гендиректор «Горизонт Индастриз» Александр Поцелуев от комментариев отказался.

АО «Горизонт Индастриз» зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Учредители компании не раскрываются. Александр Поцелуев — бывший глава и совладелец инвестфонда Russian Friends Capital, среди активов которого были комплекс по производству атлантического лосося «Тулома Салмон Дальний Восток» и поставщик оборудования для предприятий горнодобывающей промышленности «Буллит». Последним господин Поцелуев сейчас владеет сам.

Собеседник “Ъ” на аграрном рынке предполагает, что стратегия «Горизонт Индастриз» направлена на перепродажу активов. Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий поясняет, что в перспективе российский бизнес LDC может быть интересен крупным экспортерам зерна и агрохолдингам, которые нуждаются в линейной элеваторной сети и собственной перевалке на Дону. Другой источник “Ъ” говорит, что господин Поцелуев действует в интересах миллиардера Искандара Махмудова. В подконтрольном его структурам холдинге «Просторы» "от комментариев отказались.

Louis Dreyfus занимается торговлей сельхозпродукцией. Компания существует с 1851 года, ее головная структура находится в Нидерландах. В России LDС долго была одним из крупнейших экспортеров зерна. В первой половине 2021–2022 сельскохозяйственного года компания заняла девятую позицию, отправив за рубеж 559 тыс. тонн продукции. Но затем работа LDC в России фактически прекратилась.

Продажа российских активов LDС обсуждается с 2024 года. Тогда Владимир Путин разрешил реализацию 100% долей в «РусЭлКо», одного из активов холдинга. Покупатель в постановлении не фигурировал, хотя на рынке потенциальным интересантом называли «Био-Тон». Сделка в итоге не состоялась, и в августе 2025 года стало известно о планах ликвидировать компанию «Луис Дрейфус Восток» и «РусЭлКо». Контроль над активами компании рассчитывал получить топ-менеджмент российского Louis Dreyfus, начавший взыскивать задолженность по зарплате (см. “Ъ” от 13 августа).

На балансе российских структур LDC — 12 элеваторов и зерновой терминал в порту Азов. Это одна из самых мощных сетей в России, которая могла бы стоить десятки миллиардов рублей, поясняет Юрий Левицкий. Но сейчас, по его словам, продается проблемный бизнес с накопленными долгами, а сделка предполагает обязательный дисконт. В итоге стоимость активов составит 1–3 млрд руб., дополнительно придется вложиться в выплату долгов и перезапуск, констатирует эксперт.

Сейчас «Горизонт Индастриз» уже занимается восстановлением платежеспособности структур LDC. В середине мая погасила долги «РусЭлКо» по налогам и сборам. Для возобновления работы элеваторов, следует из текста, планируется рассчитаться с сотрудниками и ресурсоснабжающими организациями. Политика «Горизонт Индастриз», по мнению господина Левицкого, может быть направлена на то, чтобы компании избежали банкротства, а регулятор получил позитивный сигнал, уверившись в серьезности намерений покупателя.

«Горизонт Индастриз» только предстоит получить разрешение властей на приобретение активов. Предварительные договоры купли-продажи заключены с этим условием, следует из уведомления в Минсельхоз. Подать заявления в правкомиссию по контролю за иностранными инвестициями компания планирует к августу 2026 года. Партнер юрфирмы «Алимирзоев и Трофимов» Илья Алещев поясняет, что, получив обращение потенциального покупателя LDC, Минсельхоз перенаправит его в Минфин, сопроводив отзывом.

ТОО «Темиртек», через которое планируется заключение сделки по покупке LDC, зарегистрировано в Казахстане. Это нейтральная юрисдикция, замечает господин Левицкий. Партнер Stonebridge Legal Роман Прудентов в то же время замечает, что вопросы, связанные со структурой расчетов, прозрачностью владения и наличием иностранного элемента, могут послужить причиной отказа правкомиссии на одобрение сделки.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев