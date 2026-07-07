Несоюзное топливо

Белорусский бензин почти исчез с торгов Петербургской биржи. Если 1–2 июля в день реализовывалось более 7 тыс. тонн такого топлива, то 6 июля объемы сократились до 420 тонн. Белорусские НПЗ могли распродать почти все июльские партии топлива, а введение ограничений на рост цен на бирже могло подтолкнуть поставщиков к переориентации на внебиржевой рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С начала июля продажи белорусского бензина на Петербургской бирже сократились в десятки раз, следует из данных Национального биржевого ценового агентства. Если 1 и 2 июля было реализовано 7,14 тыс. тонн и 7,8 тыс. тонн соответственно, то 3 июля продажи упали до 240 тонн, а 6 июля составили 420 тонн. В этот день стоимость АИ-92 производства белорусских НПЗ составила 140–142 тыс. руб. за тонну, что на 10–12% выше, чем в конце предыдущего месяца.

По словам источника “Ъ” в отрасли, белорусские НПЗ почти полностью реализовали июльские объемы топлива. Продажи белорусского бензина 7 июля, по его данным, составили 480 тонн, дизтоплива — 3,9 тыс. тонн.

За июнь продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 3,6 раза год к году, до 90,9 тыс. тонн. Суммарный объем реализации бензина на торгах сократился на 23,9%, до 610,36 тыс. тонн. На бензин белорусских НПЗ пришлось почти 15% предложения на бирже.

По оценкам другого собеседника “Ъ”, на середину июня потребность в бензине для независимых операторов в РФ составляла около 525 тыс. тонн и примерно столько же для вертикально интегрированных нефтекомпаний. Белорусские НПЗ за июнь, говорит источник “Ъ”, отгрузили около 150 тыс. тонн, то есть примерно 10% от общего потребления. Таким образом, добавляет он, белорусский бензин не спасает ситуацию, но потеря даже этого объема была бы критичной при отсутствии альтернативных поставок.

Спрос на белорусский бензин в этом году начал расти в условиях сокращения внутреннего производства в связи с повреждением НПЗ из-за атак. Как поясняли собеседники “Ъ”, купленное в ходе торгов белорусское топливо отгружается в 30-дневный срок без переносов и срывов, а в России сделки могут продлеваться до 60 дней.

Ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной, заявил вице-премьер Александр Новак 7 июля.

Он поручил продолжать ежедневный мониторинг ситуации, обеспечивать координацию действий всех участников рынка и оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные, меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива, сообщила пресс-служба правительства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия готова импортировать нефтепродукты в случае, если будут найдены договоренности по приемлемым ценам. “Ъ” направил вопросы о планах на импорт топлива в Минэнерго.

Предложение белорусского бензина на бирже сократилось на фоне распространения на выпущенное в стране топливо ограничения на рост цен в размере 0,01%. Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев говорит, что введение лимитов для белорусских поставщиков исключает возможность заработать на росте котировок и продавцы либо выводят объемы, либо замораживают продажи. При этом белорусские отгрузки, подчеркивает он, стали важным замещающим ресурсом в условиях ремонтов российских НПЗ.

В итоге, по словам эксперта, решение, призванное предотвратить спекулятивный разгон цен на белорусское топливо, перекрывает каналы поставок и усложняет ситуацию на российском рынке, особенно для независимых АЗС.

У Белоруссии практически нет иной экспортной альтернативы, кроме России, с учетом ограничений со стороны ЕС, отмечает гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. Так, по его словам, основной объем поставок, по всей вероятности, уходит по внебиржевым каналам, где маржа может быть заметно выше биржевой.

Как отмечается в обзоре «Эйлер», цены на АИ-92 и АИ-95 на АЗС в России в июне росли опережающими темпами относительно опта, прибавив 13% и 18% соответственно, что привело к увеличению маржи розничных продаж бензина. Оптовые цены, указывают аналитики, приближаются к уровням отсечения, при превышении которых выплаты по демпферу обнуляются (74,76 тыс. руб. за тонну для АИ-92 и 76,63 тыс. руб. за тонну — для дизтоплива). 7 июля на Петербургской бирже стоимость АИ-92 по индексу европейской части РФ выросла на 0,05%, до 71,29 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — сократилась на 0,96%, до 75,46 тыс. руб. за тонну. Летнее дизтопливо подешевело на 0,25%, до 74,40 тыс. руб. за тонну.

Ольга Озембловская