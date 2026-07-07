Экс-президент «Еврохима» возглавил активы золотодобывающей группы ЮГК

Золотодобывающая группа ЮГК сменит наименование на ГК «БТС-Золото», руководителем группы назначили Олега Ширяева. Об этом сообщили в АО «БТС-Мост Холдинг» Руслана Байсарова, которое приобрело на торгах 67,2% акций ЮГК и доли связанных структур за 93,16 млрд руб. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы — 46 млн унций золотого эквивалента. В 2026 году компания планирует произвести 12,5–14 тонн золота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Ширяев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Олег Ширяев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Олег Ширяев ранее был гендиректором и президентом «Еврохима», одного из крупнейших производителей минеральных удобрений. Прежде работал в инвестиционной компании А1, «Стройтрансгазе» и McKinsey. В «БТС-Мост Холдинге» отметили, что Олег Ширяев имеет более чем 20-летний опыт управления международными промышленными группами с выручкой более $10 млрд и численностью персонала свыше 30 тыс. человек в 40 странах мира.

Как заявлял господин Байсаров, приобретение ЮГК станет первой успешной сделкой «БТС-Моста» из широкого перечня прорабатываемых проектов в секторе горной добычи. «В нашем фокусе не только золото, но и вся линейка металлов будущего: золото, серебро, медь, литий, платиноиды, РЗМ»,— комментировал бизнесмен.

Подробнее — в материале “Ъ” «Строитель добыл золото»