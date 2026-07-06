Вот такие утюги

Компания «Регионтранснефть» планирует создать в России завод полного цикла по производству бытовой электроники и компьютерной техники. На первом этапе в проект предполагаются инвестиции в $400 млн, первую очередь с крупноузловой сборкой бытовой техники планируют запустить до конца 2026 года. Выручка производителей бытовой техники в России по итогам 2025 года снизилась на 11,6%, до 209,2 млрд руб., а из пяти крупнейших компаний только две смогли увеличить оборот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О том, что «Регионтранснефть» планирует создать в России крупносерийный завод полного цикла по производству бытовой электроники и компьютерной техники, “Ъ” рассказали в компании. Для этого компания покупает два объекта промышленной недвижимости в Московской области площадью более 114 тыс. кв. м за 15 млрд руб. Сделку планируют закрыть до конца лета 2026 года. Первый этап инвестиций в проект составит $400 млн, говорят в компании. «Цель инвестиции — создание крупносерийного производства бытовой электроники и систем управления внутридомовой инфраструктурой. Эксплуатировать объекты будет дочернее предприятие "МК Рус", специально учрежденное для реализации проекта»,— говорит представитель «Регионтранснефти».

По данным СПАРК, ООО «Регионтранснефть» на 100% принадлежит Андрею Кузнецову, который также является гендиректором и совладельцем ряда компаний в Москве и Рязани. «Регионтранснефти» на 27% принадлежит компания ООО «Прорыв», которая на 70% владеет ООО «МК Рус». Еще 30% в последнем принадлежит Киму Ёнгги из Южной Кореи. Директором «МК Рус» указан Игорь Богородов, он также управлял компанией Raven Russia. Последняя — бывший крупнейший владелец складской недвижимости в стране, активы которой, обращенные по иску Генпрокуратуры в доход РФ, были проданы с торгов (см. “Ъ” от 3 июля 2026 года).

В «Регионтранснефти» уточняют, что будут строить предприятие, а не использовать готовые производства. Первую очередь с крупноузловой сборкой бытовой техники под брендом РТН планируют запустить до конца 2026 года. Там заявляют, что планируют производить телевизоры, холодильники, утюги, кондиционеры, чайники, планшеты, смарт-часы, моноблоки, смартфоны, лампы, батарейки и проч.— всего около 40 различных категорий электроники и бытовой техники.

Заявленные $400 млн (около 35–38 млрд руб. на июль 2026 года) — это «хороший бюджет для старта сборочных линий, суммы достаточно для выкупа недвижимости и оснащения цехов под отверточную сборку бытовой техники», оценивают в «Марвел-Дистрибуции». «По нашим наблюдениям, сейчас спрос на бытовую технику демонстрирует охлаждение. Рост рынка, вероятнее всего, начнется не раньше осени, а по итогу года продажи будут сопоставимы с результатами 2025 года»,— говорит директор департамента бытовой электроники дистрибуторской компании OCS Владислав Бородин. Выручка производителей бытовой техники в России по итогам 2025 года снизилась на 11,6%, до 209,2 млрд руб., а из пяти крупнейших компаний только две смогли увеличить оборот (см. “Ъ” от 7 мая). В сегменте малой бытовой техники местным производствам сложнее предложить конкурентную цену, так как себестоимость их продукции, «как правило, выше, чем у глобальных брендов», продолжает господин Бородин. Однако в нише крупной бытовой техники «завод рядом с потребителем может быть важным преимуществом за счет экономии на логистике».

«В заявленном виде проект выглядит экономически и технологически необоснованным, если только за ним не стоит иной бизнес-план, связанный, например, с вовлечением в оборот нежилой промышленной недвижимости, созданием индустриального парка или привлечением резидентов под сборочные производства»,— уверен член правления ассоциации «Национальных чемпионов» Дмитрий Титов. По его словам, в России уже создан значительный объем мощностей для производства и сборки электроники. Среди рисков для проекта в «Марвел-Дистрибуции» также называют «дефицит кадров в сфере производственной инженерии, зависимость от Китая в плане комплектующих, слишком широкой спектр продукции, имеющей разные производственные циклы и техпроцессы, а также сильную конкуренцию с китайскими поставщиками и имеющимися СТМ, уже завоевавшими узнаваемость и вложившими огромные бюджеты в экосистемы и маркетинг». Кроме того, для производства всех обозначенных номенклатур не хватит заявленных площадей, считают в компании.

Алексей Жабин