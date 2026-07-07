Минкультуры предложило увеличить лимит «Пушкинской карты» до 7 тыс. рублей

Минкультуры России подготовило проект постановления правительства об увеличении лимита «Пушкинской карты» с 5 тыс. руб. до 7 тыс. руб. Кроме того, программу предлагается расширить на цирки.

Из 7 тыс. на билеты в государственные цирки можно будет потратить не более 2 тыс. руб. Такой же лимит сохранится на кинотеатры. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 22 июля. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября.

Расширить программу «Пушкинской карты» на цирки предложил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в марте 2025 года. На заседании Совета по культуре и искусству он заявил, что цирк — это «главное место, куда исторически ходят всей семьей». Президент России Владимир Путин поддержал идею.

Проект «Пушкинская карта» был запущен по инициативе президента в августе 2021 года. Держатели карты могут потратить деньги на музеи, филармонии, концертные залы, театры и кинотеатры. Баланс карты пополняется 1 января каждого года. Оформить «Пушкинскую карту» могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет.