Минкультуры предложило увеличить лимит «Пушкинской карты» до 7 тыс. рублей
Минкультуры России подготовило проект постановления правительства об увеличении лимита «Пушкинской карты» с 5 тыс. руб. до 7 тыс. руб. Кроме того, программу предлагается расширить на цирки.
Из 7 тыс. на билеты в государственные цирки можно будет потратить не более 2 тыс. руб. Такой же лимит сохранится на кинотеатры. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 22 июля. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября.
Расширить программу «Пушкинской карты» на цирки предложил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в марте 2025 года. На заседании Совета по культуре и искусству он заявил, что цирк — это «главное место, куда исторически ходят всей семьей». Президент России Владимир Путин поддержал идею.
Проект «Пушкинская карта» был запущен по инициативе президента в августе 2021 года. Держатели карты могут потратить деньги на музеи, филармонии, концертные залы, театры и кинотеатры. Баланс карты пополняется 1 января каждого года. Оформить «Пушкинскую карту» могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет.
Впервые идею включить цирки в программу «Пушкинская карта» выдвинул генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в марте 2025 года. Он аргументировал это тем, что цирк — «главное место, куда исторически ходят всей семьёй». Эту инициативу поддержал Президент Владимир Путин, который ещё в феврале 2024 года предлагал расширить программу «Пушкинской карты». В мае 2025 года Владимир Путин поручил правительству внести цирки в программу «Пушкинской карты», ответственность за это было возложено на премьер-министра Михаила Мишустина.
Программа «Пушкинская карта» была запущена Министерством культуры РФ в августе 2021 года (по другим данным — в сентябре того же года), чтобы привлечь граждан в возрасте от 14 до 22 лет к культурной жизни России. На карту ежегодно зачисляется 5 тыс. рублей, которые можно потратить на посещение музеев, филармоний, концертных залов, театров и кинотеатров. Баланс карты пополняется 1 января каждого года, и остаток средств не переносится на следующий год.
Реализация программы осуществляется Минкультуры, Минцифры и Почта-банком. В феврале 2024 года было опубликовано постановление правительства, по которому VK стал оператором «доверенных информационных систем» «Пушкинской карты». Однако программу сопровождали случаи мошенничества. Так, в марте 2023 года Росфинмониторинг сообщил о хищении 100 млн рублей с помощью махинаций, в которых участвовали индивидуальные предприниматели. В апреле того же года была арестована бывшая замглавы Минкульта Ольга Ярилова по делу о хищениях более 200 млн рублей с помощью «Пушкинских карт» и другие фигуранты были осуждены на сроки от четырёх до шести лет.