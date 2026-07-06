Это разговор не детский

Минцифры предлагает ввести для операторов связи новые требования по борьбе с мошенниками: от ряда ограничений для детских сим-карт до уведомления абонентов об основаниях массовых или автоматических звонков и уточнения правил оказания услуг связи корпоративным клиентам. Операторы заявляют, что уже и так реализуют часть предложенных мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Минцифры подготовило проект постановления — поправок к правилам оказания услуг телефонной связи, направленных на борьбу с мошенничеством с использованием серых сим-карт, на повышение безопасности для несовершеннолетних абонентов и регулирование массовых вызовов. Документ опубликован на портале regulation.gov.

Так, операторы будут обязаны приостанавливать оказание услуг связи корпоративным клиентам при получении измененных данных из Единой системы идентификации и аутентификации о юрлице или ИП на время проведения повторной проверки, которая должна занять не более суток. Также сформулированы правила для детских сим-карт (для детей до 18 лет), основные требования к которым Госдума приняла во втором и третьем чтениях в начале июня. Для них, по предложенным поправкам, по умолчанию будут действовать ограничения: запрет на иностранные звонки и роуминг, блокировка рекламных рассылок, бесплатные сервисы защиты и другие меры безопасности. Но часть ограничений можно будет снять по инициативе владельца номера.

Теперь абоненты смогут пожаловаться оператору, если сочтут, что роботизированные или массовые вызовы не соответствуют заявленной цели.

После обращения оператор обязан «незамедлительно прекратить доставку таких звонков» этому абоненту. Исключение — звонки от госорганов, кредитных организаций, обязательные уведомления по закону.

Перед обзвоном абонент должен получить уведомление, где будет указано: кто инициатор звонка (название юрлица или ИП), категория массового вызова, на каком основании он проводится, напоминание о праве абонента пожаловаться оператору при несоответствии параметров.

Причем уведомление должно прийти до того, как телефон начнет звонить.

По оценке разработчиков проекта, затраты участников рынка на выполнение новых требований в течение шести лет после вступления документа в силу составят от 300 млн до 3 млрд руб. В случае принятия изменения начнут действовать с 1 марта 2027 года по 31 декабря 2030 года.

Финансировать уведомления будет заказчик вызовов, уточнили в Минцифры: «В частности, документом устанавливаются особенности уведомления абонента о вызовах, совершаемых по инициативе кредитных организаций и предусмотренных законодательством. Например, так банк может информировать своих клиентов о подозрительных операциях для защиты от мошенничества. Важное условие: кредитная организация делает это на основании договора, заключенного с абонентом».

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О связи». В частности, появляется возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, массовые вызовы будут разрешены только для информирования абонентов. Ряд мер касается и сим-карт. Абоненты смогут расторгнуть договор с оператором только спустя 90 дней с момента их регистрации. Родители же получат право регистрировать детские сим-карты и т. д.

Ряд предусмотренных мер уже реализован и потребует минимальной доработки, считают в «МегаФоне»: «Другие положения предполагают необходимость инвестиций или адаптации существующих процессов. Нам предстоит проработать вопросы их технической реализации и оценить необходимые ресурсы». В Т2 сообщили, что пока оценивают с бизнес-подразделениями предлагаемые изменения.

В «Вымпелкоме» отмечают, что предложенный механизм регулирования массовых вызовов требует дополнительной проработки. Оператор обращает внимание на риск возникновения взаимоисключающих требований: с одной стороны, закон обязывает операторов пропускать вызовы от госорганов и банков, с другой — немедленно блокировать любые подозрительные массовые обзвоны по жалобе абонента: «Как разграничить законное информирование и мошенничество, если критерии оценки не прописаны, неясно». По мнению представителя оператора, прозрачный механизм верификации таких вызовов и четкие критерии для операторов могли бы снизить правовую неопределенность. Без этого у операторов нет инструментов, чтобы одновременно исполнять обе обязанности, не рискуя ошибиться. “Ъ” направил запрос в МТС.

Екатерина Фадеева, Филипп Крупанин