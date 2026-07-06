Это разговор не детский
Минцифры разработало новые требования к работе сим-карт и массовым вызовам
Минцифры предлагает ввести для операторов связи новые требования по борьбе с мошенниками: от ряда ограничений для детских сим-карт до уведомления абонентов об основаниях массовых или автоматических звонков и уточнения правил оказания услуг связи корпоративным клиентам. Операторы заявляют, что уже и так реализуют часть предложенных мер.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Минцифры подготовило проект постановления — поправок к правилам оказания услуг телефонной связи, направленных на борьбу с мошенничеством с использованием серых сим-карт, на повышение безопасности для несовершеннолетних абонентов и регулирование массовых вызовов. Документ опубликован на портале regulation.gov.
Так, операторы будут обязаны приостанавливать оказание услуг связи корпоративным клиентам при получении измененных данных из Единой системы идентификации и аутентификации о юрлице или ИП на время проведения повторной проверки, которая должна занять не более суток. Также сформулированы правила для детских сим-карт (для детей до 18 лет), основные требования к которым Госдума приняла во втором и третьем чтениях в начале июня. Для них, по предложенным поправкам, по умолчанию будут действовать ограничения: запрет на иностранные звонки и роуминг, блокировка рекламных рассылок, бесплатные сервисы защиты и другие меры безопасности. Но часть ограничений можно будет снять по инициативе владельца номера.
- Теперь абоненты смогут пожаловаться оператору, если сочтут, что роботизированные или массовые вызовы не соответствуют заявленной цели.
- После обращения оператор обязан «незамедлительно прекратить доставку таких звонков» этому абоненту. Исключение — звонки от госорганов, кредитных организаций, обязательные уведомления по закону.
- Перед обзвоном абонент должен получить уведомление, где будет указано: кто инициатор звонка (название юрлица или ИП), категория массового вызова, на каком основании он проводится, напоминание о праве абонента пожаловаться оператору при несоответствии параметров.
Причем уведомление должно прийти до того, как телефон начнет звонить.
По оценке разработчиков проекта, затраты участников рынка на выполнение новых требований в течение шести лет после вступления документа в силу составят от 300 млн до 3 млрд руб. В случае принятия изменения начнут действовать с 1 марта 2027 года по 31 декабря 2030 года.
Финансировать уведомления будет заказчик вызовов, уточнили в Минцифры: «В частности, документом устанавливаются особенности уведомления абонента о вызовах, совершаемых по инициативе кредитных организаций и предусмотренных законодательством. Например, так банк может информировать своих клиентов о подозрительных операциях для защиты от мошенничества. Важное условие: кредитная организация делает это на основании договора, заключенного с абонентом».
В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О связи». В частности, появляется возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, массовые вызовы будут разрешены только для информирования абонентов. Ряд мер касается и сим-карт. Абоненты смогут расторгнуть договор с оператором только спустя 90 дней с момента их регистрации. Родители же получат право регистрировать детские сим-карты и т. д.
Ряд предусмотренных мер уже реализован и потребует минимальной доработки, считают в «МегаФоне»: «Другие положения предполагают необходимость инвестиций или адаптации существующих процессов. Нам предстоит проработать вопросы их технической реализации и оценить необходимые ресурсы». В Т2 сообщили, что пока оценивают с бизнес-подразделениями предлагаемые изменения.
В «Вымпелкоме» отмечают, что предложенный механизм регулирования массовых вызовов требует дополнительной проработки. Оператор обращает внимание на риск возникновения взаимоисключающих требований: с одной стороны, закон обязывает операторов пропускать вызовы от госорганов и банков, с другой — немедленно блокировать любые подозрительные массовые обзвоны по жалобе абонента: «Как разграничить законное информирование и мошенничество, если критерии оценки не прописаны, неясно». По мнению представителя оператора, прозрачный механизм верификации таких вызовов и четкие критерии для операторов могли бы снизить правовую неопределенность. Без этого у операторов нет инструментов, чтобы одновременно исполнять обе обязанности, не рискуя ошибиться. “Ъ” направил запрос в МТС.