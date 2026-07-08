Трамп: США разрешат Украине производить ракеты для ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре допустил, что украинской стороне будут предоставлены лицензии на производство ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных систем Patriot.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса Patriot

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса Patriot

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

«Мы дадим вам лицензию на их производство, покажем, как это делается»,— сказал Дональд Трамп, обращаясь к Владимиру Зеленскому. «Таким образом, он не сможет жаловаться на то, что мы даем ему недостаточно»,— сказал господин Трамп, обращаясь уже к журналистам. «Сделай их сам»,— подытожил Трамп, вновь глядя на Зеленского (цитаты по агентству Reuters).

5 июля в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Зеленский заявил, что Украина «критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot». «Сейчас нужна политическая воля, чтобы передать их Украине, прежде всего со стороны Соединенных Штатов. Пожалуйста, помогите сделать это возможным»,— говорил он.

ЗРК Patriot предназначен для поражения аэродинамических целей, крылатых и баллистических ракет. Сколько установок Patriot находятся на вооружении Украины, не известно, но страны-партнеры, включая США, Германию и Нидерланды, заявляли, что передали украинской стороне несколько батарей таких установок. В одной батарее от 4 до 8 пусковых установок.