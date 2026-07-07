В Казахстане обнулили президентский срок Токаева

Конституционный суд Казахстана разъяснил, что назначение на пост президента после 1 июля 2026 года будет считаться первым, даже если человек ранее уже занимал его. Таким образом, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев сможет участвовать в следующих выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Факт занятия лицом одной из указанных должностей в период действия Конституции 1995 года сам по себе не образует препятствия для его избрания или назначения после вступления в силу Конституции Республики Казахстан», — указано в пояснении к основному закону страны.

Новая конституция, которую на референдуме поддержали 87,15%, вступила в силу 1 июля. Ключевые изменения — введение однопалатного парламента, вместо двухпалатного, а также возвращение должности вице-президента.

По словам Касым-Жомарта Токаева, с этого момента в стране пройдет «капитальный ремонт казахской государственности». Его полномочия на посту президента истекают в 2029 году. Господин Токаев отвергал слухи о том, что планирует изменить основной закон страны таким образом, чтобы переизбраться на второй срок.