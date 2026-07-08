Треснувший Ормуз

Президент США Дональд Трамп заявил, что с режимом прекращения огня на Ближнем Востоке покончено, а переговоры с Ираном не имеют никакого смысла. Поводом стала очередная эскалация в районе Ормузского пролива, произошедшая в ночь на 8 июля, когда Корпус стражей исламской революции (КСИР) попытался атаковать как минимум три коммерческих судна, принадлежащих ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару, региональному посреднику в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. В ответ Центральное командование вооруженных сил (ВС) США нанесло мощные удары по ряду целей на территории Ирана, а Минфин США аннулировал послабления в нефтяных санкциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральное командование ВС США отчиталось, что поразило 80 целей на иранском побережье Персидского залива, включая радары, зенитные ракетные комплексы, установки противокорабельных ракет и места запуска БПЛА

Фото: Social Media / Reuters Центральное командование ВС США отчиталось, что поразило 80 целей на иранском побережье Персидского залива, включая радары, зенитные ракетные комплексы, установки противокорабельных ракет и места запуска БПЛА

Фото: Social Media / Reuters

Режим прекращения огня на Ближнем Востоке дал очередную трещину в ночь на 8 июля. Вопреки положениям американо-иранского меморандума о взаимопонимании, подписанного 17 июня, ВМС КСИР атаковали три коммерческих судна, двигавшихся через Ормузский пролив, причинив им значительный ущерб. Как уточнили иранские СМИ, под удар попали катарский и эмиратский газовозы и саудовский танкер для перевозки сырой нефти. Атаки носили комбинированный характер: КСИР применил одну крылатую ракету и четыре дрона.

Первым ответным шагом со стороны США стала отмена послаблений в санкционном режиме. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сразу объявило об отмене генеральной лицензии от 21 июня, облегчавшей экспорт иранской нефти и продукции нефтехимической промышленности. США дали десять дней для завершения всех ранее одобренных сделок, связанных с поставками и продажей иранской сырой нефти, продукции нефтехимической промышленности и нефтепродуктов. На новые контракты в этой сфере OFAC наложило строгий запрет.

Военный ответ США также не заставил себя долго ждать. В ночь на 8 июля Центральное командование ВС США проинформировало о нанесении серии мощных ударов по территории Ирана, чтобы предотвратить «нападения на коммерческие суда на международных водных путях».

«Американские удары — это ответ на иранские атаки на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив. Проявленная Ираном агрессия была неоправданной, опасной и явно нарушала режим прекращения огня»,— отметили американские военные в своем заявлении.

При помощи высокоточных боеприпасов было поражено более 80 иранских целей, находившихся на побережье. Как рассказали информированные источники портала Axios, эти удары были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем предыдущие, совершенные десять дней назад в ответ на иранские удары по судам в Ормузе. Так, Пентагон попытался вывести из строя пусковые установки зенитных ракетных комплексов и противокорабельных ракет. В зоне поражения оказались также системы берегового наблюдения, точки запуска беспилотников и портовые сооружения вблизи Ормуза.

Тегеран все же решил оставить последнее слово за собой. Как объявила пресс-служба КСИР, иранские силы провели акцию возмездия, ударив по 85 военным объектам в регионе, которые используют американские военнослужащие.

Под огнем, согласно заявлению КСИР, оказался порт Салман в Бахрейне и военный аэропорт Али аль-Салем в Кувейте. Отдельно КСИР отчитался об уничтожении американского беспилотника MQ-9, «пытавшегося вмешаться в проведение операции».

Руководство КСИРа обвинило США в попытке сорвать многодневную церемонию прощания с верховным лидером Али Хаменеи. «В попытке затмить это историческое событие армия США, известная убийствами детей и террористическими действиями, нанесла авиаудары по ряду прибрежных баз и гражданских объектов на побережье провинций Хормозган и Махшахр, тем самым открыто нарушив режим прекращения огня и растоптав Исламабадский меморандум о взаимопонимании»,— подчеркнули в КСИР.

Иранские официальные лица в беседах без ссылок объясняют атаки на пытающиеся пройти через Ормузский пролив суда тем, что они не согласовали свой проход с иранской стороной, а также тем, что США «вмешиваются» в попытки Ирана вместе с Оманом установить новые условия для судоходства в проливе. Иран и Оман — два государства, прилегающие к проливу,— уже провели несколько раундов переговоров на этот счет, но пока их подходы разнятся. Иран хочет взимать обязательную плату за проход через Ормузский пролив, называя это «оплатой услуг навигации и обеспечения безопасности». Оман вроде как готов сделать этот взнос добровольным.

Три рейса, которые попали под комбинированные иранские удары в ночь на 8 июля, как раз проходили через маршрут у оманского побережья, который Центральное командование ВС США официально считает своей зоной ответственности.

Общаясь с журналистами на полях саммита НАТО в Анкаре, Дональд Трамп назвал нынешнее руководство Ирана «больным». «С ними что-то не так. Мы говорим им: идите и занимайтесь своими похоронными делами, а вместо этого они начали обстреливать суда ракетами, поэтому мы нанесли им очень сильный удар, очень сильный,— сказал американский лидер.— Если хотите знать правду, то это кучка подонков. Они мне не нравятся. Это злые люди».

Комментируя действие режима прекращения огня, Трамп сказал: «Думаю, все кончено. Я больше не хочу с ними (иранскими властями.— “Ъ”) иметь дело. Если бы у них было ядерное оружие, они бы его применили». Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли продолжены американо-иранские переговоры по второму этапу урегулирования, которые, как планировалось, должны были возобновиться после завершения церемонии прощания с Али Хаменеи, президент США подчеркнул: «Мне все равно. Они (делегации двух стран.— “Ъ”) могут говорить, но я думаю, что это трата времени».

В разговоре с “Ъ” старший научный сотрудник российского Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин напомнил, что американо-иранский меморандум изначально был составлен так, что оставил широкое поле для трактовок.

К примеру, Иран считает, что в соответствии с пятым пунктом меморандума только он может организовывать проход торговых судов через Ормузский пролив по указанным Ираном путям. «Когда США стали водить торговые суда по несогласованному с Ираном маршруту вдоль оманского побережья пролива, то в Иране это восприняли как нарушение меморандума со стороны США»,— отметил эксперт.

По словам господина Лямина, Тегеран считает, что он и так сделал большую уступку Вашингтону по этому вопросу, взяв обязательство на время дальнейших переговоров бесплатно пропускать торговые суда и в течение 30 дней восстановить судоходство до довоенного уровня. «Но США попытались полностью лишить Иран контроля над Ормузским проливом»,— обратил внимание собеседник “Ъ”.

Нил Кербелов; Елена Черненко, Тегеран