ИИ получил прописку в Белом доме

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) стало самостоятельным направлением работы в аппарате правительства. Вице-премьер Дмитрий Григоренко 6 июля подписал приказ (есть у “Ъ”), по которому координация этого направления распределена между создаваемыми в двух департаментах Белого дома профильными подразделениями. Первое будет заниматься вопросами внедрения технологий ИИ в экономике РФ, второе — непосредственно в самом аппарате. Эксперты считают, что такое решение повышает статус темы ИИ в госуправлении и переводит ее в «регулярный контур» на уровне правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместитель председателя правительства, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместитель председателя правительства, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В структуре аппарата правительства официально закрепляется отдельная функция по координации развития искусственного интеллекта. Эта тема будет распределена между двумя департаментами, в каждом из которых создаются профильные отделы. “Ъ” ознакомился с соответствующим приказом, подписанным Дмитрием Григоренко.

Согласно документу, департамент проектной деятельности будет координировать вопросы внедрения технологий ИИ в РФ в целом, а департамент контроля займется их применением в работе аппарата правительства.

Новые кадры для отделов не понадобятся: действующих сотрудников аппарата перераспределят из других подразделений.

«В аппарате правительства впервые появляется формально закрепленная система управления развитием искусственного интеллекта. Если раньше эти вопросы курировались в рамках отдельных проектов и поручений, то теперь они становятся самостоятельным направлением работы с закрепленной ответственностью внутри структуры,— пояснили “Ъ” в аппарате цифрового вице-премьера.— Создание отдельного подразделения позволит повысить эффективность работы по внедрению ИИ за счет единой точки координации и мониторинга, а также избежать дублирования задач».

Отдел департамента проектной деятельности будет заниматься прежде всего вопросами внедрения ИИ федеральными органами исполнительной власти.

Его задача — выработать правила и методологию внедрения ИИ в ключевых отраслях, а также усовершенствовать мониторинг показателей этого процесса. Сейчас правительственной подкомиссией по ИИ установлено почти 200 целевых показателей для 20 ведомств по внедрению технологии ИИ в 13 отраслях в 2026 году. Каждое министерство отвечает за внедрение ИИ в своей сфере. Непосредственным исполнителем требований, установленных департаментом, который обеспечит координацию ведомств в процессе, станет Минцифры.

Внедрение ИИ в работу аппарата правительства тоже начнется не с нуля. Накануне там завершился полугодовой пилотный проект по тестированию четырех ИИ-сервисов («Алиса ИИ», AI Studio и «Нейроюрист» от «Яндекса» и «ГигаЧат» от «Сбера»). В нем участвовали более 130 человек из восьми подразделений. Цифровые помощники оказались востребованы чиновниками — чаще всего их применяли для работы с текстами и для аналитики. С учетом этого решено масштабировать применение нейросетей на все подразделения аппарата. Кроме того, планируется интеграция технологии с системой электронного документооборота — подготовительная работа уже начата (см. “Ъ” 16 июня).

По мнению директора центра «Цифровая школа государственного управления» Президентской академии Феликса Гадзаова, такие изменения означают переход темы ИИ из режима стратегической повестки и отдельных ведомственных инициатив в регулярный контур госуправления на уровне правительства. «Аппарат правительства занимается не разработкой технологий как таковых, а согласованием решений, контролем исполнения, подготовкой нормативных актов и снятием межведомственных противоречий, поэтому появление профильной функции внутри структуры фактически повышает статус темы. Внедрение ИИ становится предметом постоянной координации на уровне правительства»,— говорит эксперт.

Показательно, по его словам, и разделение задач на два направления — связанное с развитием ИИ в масштабах страны и с применением в аппарате правительства, меняющем внутренние управленческие процессы. «Это важный сигнал о том, что государство не только регулирует рынок ИИ, но и становится его квалифицированным заказчиком»,— полагает Феликс Гадзаов.

Венера Петрова