Акции «М.Видео» обновили минимум с 2009 года

Составлено ИИ-Ассистентъ

Падение акций «М.Видео» произошло после того, как компания сообщила о планах дополнительной эмиссии 1,5 млрд акций по открытой подписке. Это количество значительно превышает объем акций, находящихся в обращении (около 180 млн), что вызвало обеспокоенность инвесторов. Акционеры одобрили эту допэмиссию в октябре 2025 года, а ее завершение ожидается до конца 2025 года. Целью является снижение долговой нагрузки и пополнение оборотного капитала, а также дофинансирование на 30 млрд рублей за счет действующих акционеров. С марта 2026 года акционеры могут реализовать преимущественное право на покупку акций.

Ситуация усугубляется сложным финансовым положением компании. По данным отчетности за первое полугодие 2025 года, выручка «М.Видео» сократилась на 15%, а чистый убыток увеличился в 2,5 раза, достигнув 25,2 млрд рублей. Аналитики отмечают, что компания испытывает проблемы в основном бизнесе из-за падения продаж в офлайн-магазинах на фоне конкуренции с маркетплейсами и высокой закредитованности. В июне 2026 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг «М.Видео», изменив прогноз со «стабильного» на «негативный», объяснив это ростом долговой нагрузки и ухудшением ликвидности. Привлечение 30 млрд рублей от акционеров рассматривалось как способ докапитализации для реализации новой стратегии мультикатегорийного маркетплейса с развитой офлайн-розницей.

Интерес к «М.Видео» проявляет китайский онлайн-ритейлер JD.com, который в июле 2025 года договорился о покупке немецкой Ceconomy AG, владеющей 15% акций «М.Видео». JD.com получила документы для рассмотрения участия в предстоящей эмиссии. Стороны также обсуждают размещение ассортимента JD.com на сайте и в магазинах российской торговой сети. Предполагалось, что JD.com не просто станет косвенным совладельцем, но и будет заинтересован в развитии бизнеса в России, хотя эксперты отмечали, что интерес китайской компании был в первую очередь к европейским рынкам. Тем не менее, эта информация приводила к росту акций «М.Видео» в августе 2025 года.