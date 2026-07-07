Продавцам не хватило понятий

Участники рынка электронной торговли рассчитывают убедить власти включить слово «селлер» в один из нормативных словарей. Сейчас за появление термина в рекламе организациям может грозить штраф в размере до 500 тыс. руб. Но мотивировать свою позицию бизнесу может быть непросто из-за наличия в языке общеупотребимого термина «продавец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) обратилась к председателю правительственной комиссии по русскому языку Сергею Кравцову с предложение включить слово «селлер» в словарь иностранных слов, входящий в перечень нормативных. Об этом говорится в письме организации, направленном 3 июля (есть у “Ъ”). В Минпросвещения и Институте лингвистических исследований РАН (автор словаря) “Ъ” оперативно не ответили.

«Селлер» — заимствование из английского языка, где слово употребляется в значении продавца. В России термин в обороте со второй половины 2010-х годов и относится исключительно к предпринимателям, предлагающим товары на маркетплейсах. Сейчас в стране, согласно АПЭТ, 1 млн селлеров. Из-за отсутствия термина в словаре его использование может быть ограничено в рекламе, замечают в организации. Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев называет опасения оправданными: нормы закона о госязыке предполагают, что использование иностранных слов не допускается. Исключения делаются только для слов, входящих в один из 11 словарей.

Запрет на иностранные слова в публичных коммуникациях и других сферах для бизнеса действует с 1 марта 2026 года. Его нарушение в рекламе предполагает штраф для юрлиц до 500 тыс. руб., говорит партнер Comply Максим Али. Претензии, по его мнению, могут возникнуть со стороны Федеральной антимонопольной службы и Роспотребнадзора.

Сам процесс включения новых слов в составленные ранее словари советник Lidings Юлия Кузьменко называет трудоемким. Заявление может быть оставлено без рассмотрения при несоблюдении условий его подачи, предупреждает она. Главный научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Мария Каленчук поясняет, что решение о включении того или иного слова в словарь иностранных слов происходит по решению правительственной комиссии. Ближайшее ее заседание будет в сентябре 2026 года. Лингвисты, по словам эксперта, уже получили множество обращений. Сейчас их анализирует рабочая группа.

Александр Терентьев не исключает, что включение «селлера» в словарь могут не одобрить из-за наличия общеупотребимого слова «продавец». Например, для «селфи» и «каршеринга» подобных терминов нет, замечает он. Хотя госпожа Каленчук говорит, что отказывают заявителям обычно лишь в случаях, когда речь, например, о сленге или иных терминах, существование которых не может рассматриваться на уровне государственного словаря. Термины «продавец» и «селлер» близки по значению. Для русского языка, по словам Марии Каленчук, в целом нехарактерно появление слов-дубликатов. Исключения составляют лишь «бегемот» и «гиппопотам» — два названия одного животного.

В АПЭТ обращают внимание на то, что продавцы, работающие на маркетплейсах, идентифицируют себя именно как селлеры. Термин «продавец» же носит более массовый характер. АПЭТ не единственная организация, которая добивается включения профессиональной терминологии в один из нормативных словарей. С похожей инициативой ранее выступал Союз коучей, пояснявший, что для их профессии нет адекватного названия в русском языке (см. “Ъ” от 5 февраля).

Александр Терентьев замечает, что, помимо регуляторных рисков, отраслевые объединения могут руководствоваться экономическими соображениями. Если использование слова «селлер» действительно будет ограничено, речь может пойти о замене информации в личных кабинетах, маркетинговых материалах, договорной документации и проч. Все вместе это может вылиться в большие издержки, предполагает юрист.

Александра Мерцалова