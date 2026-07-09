Нефтегазовые доходы России в первом полугодии снизились почти на четверть
Российский бюджет за январь — июнь 2026 года получил 3,66 трлн руб. нефтегазовых доходов. Это на 22,7% ниже показателя аналогичного периода 2025 года, сообщил Минфин.
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В ведомстве отметили, что главной причиной уменьшения нефтегазовых доходов стало «снижение цен на нефть в предыдущие периоды». Ненефтегазовые доходы составили 14,96 млрд руб. (рост на 16,3% г/г.)
По итогам первого полугодия федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5 731 млрд руб., что на 2,35 млрд руб. выше уровня аналогичного периода прошлого года. «Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», — пояснили в Минфине.
В начале июня президент Владимир Путин заявил, что зависимость российской экономики и бюджета от нефтегазовых доходов существенно снизилась за последние годы. По его словам, в 2022 году доля нефтегаза в ВВП составляла около 42%, сейчас — 23%.
В первом полугодии 2026 года снижение нефтегазовых доходов российского бюджета на 22,7% стало следствием более раннего падения цен на нефть. Эта тенденция не нова: например, в январе-феврале 2026 года они уже снижались на 47,1% из-за уменьшения цен и превысили базовый размер, необходимый для покрытия расходов. Также снижение доходов связано с уменьшением рублевой стоимости российской нефти марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.
В мае 2025 года правительство РФ одобрило поправки в бюджет, предусматривающие сокращение прогнозируемых доходов от продажи энергоносителей почти на четверть (2,6 трлн руб. или 3,7% ВВП) из-за снижения экспортной цены на российскую нефть с $69,7 до $56 за баррель. В целом, объем нефтегазовых доходов по итогам 2025 года составил 8,5 трлн руб., что на 24% меньше, чем в 2024 году, а дефицит вырос до 5,6 трлн руб., или 2,6% ВВП.
С учетом того, что зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов постепенно снижается, Минфин РФ активно работает над увеличением ненефтегазовых доходов посредством мер по «обелению» экономики и корректировке налоговой политики. В 2026 году ожидается продолжение этой тенденции: например, в январе 2026 года Минфин прогнозировал недобор дополнительных нефтегазовых доходов в размере 231,9 млрд руб.
Данные показывают, что подобная динамика наблюдалась и в предыдущие периоды. Так, в январе-мае 2023 года нефтегазовые доходы уже сокращались на 50% относительно предыдущего года, а в январе-сентябре 2023 года их доля в федеральном бюджете опустилась до минимального значения с 2007 года, составив 28,3%.