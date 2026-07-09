Жара попала в яблочко

В июне 2026 года по всей России в рознице было реализовано 877 тыс. дал сидра — на 37,4% больше год к году. Продажи других напитков брожения в целом выросли не так значительно — на 7,6%. На заметный рост продаж сидра могли повлиять благоприятная погода в начале этого лета и продолжающаяся миграция потребительского спроса в категорию слабоалкогольных напитков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В июне 2026 года розничные продажи в России сидра увеличились на 37,4% год к году, до 877 тыс. декалитров (дал), следует из расчетов “Ъ” на базе данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Спрос на пиво увеличился на 7,41%, до 55,48 млн дал, пивные напитки — на 6,57%, до 9 млн дал, медовуху — на 4,44%, до 283,9 тыс. дал. Продажи снизились только у пуаре — на 20,11%, до 13,4 тыс. дал. Всего в июне было реализовано 65,63 млн дал напитков брожения, почти на 7,6% больше год к году, по подсчетам РАТК. В январе—июне продажи такой продукции остались без изменения — около 342 млн дал.

Розничные продажи алкоголя в России в январе—июне 2026 года Выйти из полноэкранного режима Категория Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) Пиво 290353,9 -0,2 Пивные напитки 44652,3 -1,8 Сидр 5458,8 29,4 Медовуха 1489,4 10,2 Плодовая продукция 895,7 -37,4 Слабоалкогольная продукция 403,9 -57,8 Пуаре 64,2 -28,3 Всего 438740,5 -0,2 Открыть в новом окне Источник: Росалкогольтабакконтроль.

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский говорит, что июнь оказался для пивоваренной отрасли более удачным с точки зрения продаж, чем начало года. По оценке господина Хавского, реализация пива снижалась вплоть до апреля—мая.

Текущий рост продаж напитков брожения также может быть связан с низкой базой прошлого года, говорит независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин.

По его данным, спрос на традиционный сидр и сидр из концентрата, напротив, снизился из-за сокращения производства. Выраженный рост демонстрируют преимущественно фруктовые напитки, а также отдельные категории слабоалкогольной, плодово-ягодной и виноградосодержащей продукции, продающиеся под видом сидра, отмечает он.

Сейчас производители пивоваренной продукции только вступили в горячий для себя сезон и делать какие-либо выводы по итогу первого летнего месяца преждевременно, считает исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель говорит, что спрос на сидр и медовуху традиционно носит выраженный сезонный характер и во многом зависит от погодных условий. По его словам, устойчивая жаркая погода в июне способствовала росту спроса не только на эти напитки, но и на пиво.

Господин Хавский также не исключает, что продажи сидра могут расти за счет мигрирующих напитков из слабоалкогольной продукции и пивных напитков из-за более низкого акциза в категории. Впрочем, на спрос также влияет и общий потребительский запрос на вкусовые напитки, в том числе сидр и медовуху.

До конца 2026 года рынок останется под влиянием ряда негативных факторов, прогнозирует Игорь Хавский. Одним из основных рисков в этом году он называет переход производителей всех продуктов питания и напитков с сентября на обязательный электронный документооборот.

«Пока нет понимания, насколько безболезненно пройдет внедрение новой системы»,— добавляет эксперт. Если часть участников рынка не успеет адаптироваться к новым требованиям, это может временно осложнить поставки и негативно сказаться на продажах, предупреждает господин Хавский. Алексей Аксель отмечает, что дальнейшее движение рынка будет определяться погодой. Из-за похолодания в июле производители уже отмечают снижение спроса на свою продукцию месяц к месяцу, говорит он.

Согласно подсчетам РАТК, спрос на алкоголь в целом в июне вырос на 5,22% год к году, до 81,52 млн дал. Рост произошел в основном за счет напитков брожения, в то время как продажи спиртных напитков крепче 9% снизились на 2,72%, примерно до 9,3 млн дал. Всего в первой половине 2026 года было продано 438,74 млн дал алкоголя, на 0,2% меньше год к году.

Владимир Комаров