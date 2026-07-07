«Ястребов» заводят на посадки

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников скандала, связанного с частной военной компанией (ЧВК) «Ястреб». Перед военным судом в Курске предстанут водитель главы ЧВК Алексея Марущенко Артур Велисевич, а также трое военнослужащих, которым вменяются в вину мошенничество, похищение людей и превышение полномочий с применением пыток. Одного из фигурантов — 29-летнего рядового — будут судить за убийство сослуживца по приказу Алексея Марущенко. Дело же последнего рассматривается в особом порядке в Белгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко

Фото: Из личного архива Алексея Марущенко Руководитель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко

Фото: Из личного архива Алексея Марущенко

Курский гарнизонный военный суд приступает к рассмотрению уголовного дела, связанного с деятельностью ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. В пятницу, 10 июля, планируется провести первое заседание по рассмотрению материалов в отношении Артура Велисевича, который работал водителем господина Марущенко, а также военнослужащих Ивана Бабенко, Андрея Семенова и Сергея Чочии. В зависимости от ролей подсудимые обвиняются в мошенничестве, похищении людей, нарушении неприкосновенности жилища, грабеже, причинении средней тяжести здоровью, превышении полномочий с использованием пыток и убийстве.

Как рассказывал “Ъ”, главное военное следственное управление Следственного комитета России считает, что в 2024–2025 годах Алексей Марущенко вместе со своими знакомыми обманул почти 90 военнослужащих на более чем 8,8 млн руб.

Фигуранты якобы убеждали желающих принять участие в специальной военной операции, говорили, что те подписывают соглашения с Минобороны формально, а на деле они будут служить в «Ястребе», что принесет им гораздо больше денег и «освободит от армейских проблем». Согласно материалам дела, Артур Велисевич, Андрей Семенов, Сергей Чочия и другие военнослужащие участвовали в агитации и поддерживали «легенду», выдавая обманутым шевроны с логотипом ЧВК.

По версии следствия, после получения контрактниками единовременных выплат господин Марущенко требовал от них суммы от 30 тыс. до 200 тыс. руб. за помощь с оформлением документов, покупку беспилотников и обмундирования для бойцов. В итоге участники схемы собрали более 8,77 млн руб., которыми, как считает обвинение, распорядились по собственному усмотрению. На стадии расследования господа Велисевич и Чочия сообщили, что знали о сборе денег, но отрицали участие в мошенничестве.

Как говорится в деле, Алексей Марущенко по договоренности с командующим 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа Александром Дембицким фактически управлял штурмовыми подразделениями одной из войсковых частей, которая участвовала боевых действиях в Харьковской области Украины, а также в освобождении Курской области РФ от вторжения украинских боевиков. Ролью главы ЧВК оказались недовольны четверо военнослужащих, которые попросили о переводе в другие части.

Чтобы проучить военных, Алексей Марущенко рассказал своим знакомым, что тех якобы разыскивают за невозвращение в часть. В августе 2024 года он вместе с Артуром Велисевичем, Андреем Семеновым и Сергеем Чочией ворвались в дом в белгородском селе Нижний Ольшанец, где находились четыре бойца, заковали их в наручники и вывезли в пункт временной дислокации. Там военных приковали к деревьям и избивали на протяжении четырех дней, пока те не признали Алексея Марущенко своим командиром. Одного из них угрозами заставили перевести главе ЧВК более 350 тыс. руб.

Самый известный эпизод преступления касается пыток военного корреспондента Романа Семенова, который конфликтовал с «Ястребами», расследуя противоправную деятельность ЧВК и передавая всю информацию правоохранителям.

По версии следствия, в сентябре 2024 года бойцы похитили военкора у входа в метро в Санкт-Петербурге и вывезли его в полевой лагерь в городе Луга. Там у жертвы забрали 35 тыс. руб., избивали и пытали водой. Впоследствии военкора перевезли в пункт временной дислокации в Белгородской области, где посадили в вертикально закопанный гроб на 12 дней. У супруги господина Семенова потребовали выкуп в 1 млн руб., угрожая убить журналиста.

Согласно материалам дела, Алексей Марущенко приказал подчиненным отпустить Романа Семенова после того, как его жена обратилась в полицию. Ранее за участие в этом преступлении в особом порядке был осужден боец ЧВК Иван Тимохов, получивший за пытки журналиста пять лет колонии.

И, наконец, убийство вменяется в вину 29-летнему военнослужащему Ивану Бабенко. По версии следствия, Алексей Марущенко приказал ему застрелить рядового Рашида Аджиева, который проявлял к главе ЧВК «неуважение». Сослуживец убил его, сделав два выстрела из автомата в затылок. Позже в признательных показаниях Иван Бабенко сказал, что выполнил требование, так как опасался за свою жизнь.

Уголовное дело самого Алексея Марущенко в особом порядке в связи с полным признанием вины рассматривается в Белгородском райсуде Белгородской области. В суде “Ъ” сказали, что очередное заседание состоится 23 июля. В рамках сделки со следствием господин Марущенко признался в даче 4 млн руб. взятки генералу Дембицкому, которого заключили под стражу в июне.

Сергей Толмачев, Воронеж