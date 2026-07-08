Ущерб по делу бывшего белгородского вице-губернатора оценили в 1,7 млрд рублей

Следственный департамент МВД оценил ущерб по делу бывшего вице-губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова в 1,723 млрд руб. Растраты связаны со строительством оборонительных сооружений на границе с Украиной, пишет РБК со ссылкой на два источника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Белгородской области Владимир Базаров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Бывший вице-губернатор Белгородской области Владимир Базаров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Владимир Базаров признает вину во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. При этом он называет «спорным» обвинение в особо крупной растрате.

Наиболее тяжкий эпизод связан со строительством линии обороны на границе с Украиной, так называемых «зубов дракона». Следствие утверждает, что вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений закупались дешевые изделия с уменьшенными размерами и массой. Также в материалах дела упоминаются «неустановленные следствием лица, в том числе из числа должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации».

В конце июня Верховный суд России утвердил передачу в Москву дела бывших белгородских вице-губернаторов о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Обвиняемыми по нему выступают 10 человек, в том числе Владимир Базаров и и его коллега Рустэм Зайнуллин. Господину Базарову вменяют четыре эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК), а также растрата и злоупотребление полномочиями (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 3 ст. 285 УК).