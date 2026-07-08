Глава Забайкалья на совещании с Путиным предложил создать в РФ сеть малых НПЗ
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил создать в России широкую сеть малых нефтеперерабатывающих заводов из-за угрозы ударов по крупным предприятиям. С инициативой глава региона выступил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Александр Осипов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ сейчас, в этих условиях?» — сказал господин Осипов. По его мнению, это поможет увеличить предложение на внутреннем рынке топлива.
Владимир Путин поддержал идею: «Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы: чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб». Президент призвал привлекать к работе в этой сфере малый и средний бизнес.
В конце мая во многих регионах России возник дефицит топлива. Власти стали ограничивать продажу бензина в одни руки или приостанавливать его свободный отпуск. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке Россия начнет импортировать нефтепродукты, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Инициатива по созданию сети малых НПЗ прозвучала на фоне участившихся атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и проблем с поставками топлива. С начала 2024 года было атаковано более десятка НПЗ в европейской части России, в том числе Нижегородский, Рязанский, Куйбышевский, Сызранский, Нижнекамский и Славянский заводы. Это привело к сокращению производства бензина на 12% за последнюю неделю марта относительно средних показателей февраля. В марте атаки на НПЗ «Роснефти» и ЛУКОЙЛа создали риски нехватки топлива.
В целом, по оценкам Bloomberg Economics, на начало апреля текущего года атаками и технологическими инцидентами было затронуто порядка 11% всех перерабатывающих мощностей России. Аварии вывели из строя существенную часть переработки, и ее восстановление может занять от месяца до полугода в зависимости от НПЗ. Совокупные потери выпуска бензина и дизтоплива в результате атак оцениваются в 5–6% от общего производства в РФ. Это особенно актуально для бензина АИ-95, которого, как показал прошлый год, не хватает в летний период пикового спроса из-за роста внутреннего туризма и поставок в новые регионы.
В июне текущего года объем переработки нефти в России снизился до минимального за последние годы уровня — 4,1 млн баррелей в сутки. Несмотря на то, что в июле-сентябре ожидается рост загрузки НПЗ, показатель все равно может остаться ниже уровней 2024–2025 годов. Власти уже пытаются решить проблему, в том числе за счет увеличения загрузки действующих НПЗ, сокращения сроков планового ремонта, использования потенциала малых НПЗ и запрета на экспорт дизеля. Также правительство рассматривает возможность предоставления налоговых льгот для НПЗ, которые будут производить дополнительные объемы топлива для внутреннего рынка.