Глава Забайкалья на совещании с Путиным предложил создать в РФ сеть малых НПЗ

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил создать в России широкую сеть малых нефтеперерабатывающих заводов из-за угрозы ударов по крупным предприятиям. С инициативой глава региона выступил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Осипов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Осипов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ сейчас, в этих условиях?» — сказал господин Осипов. По его мнению, это поможет увеличить предложение на внутреннем рынке топлива.

Владимир Путин поддержал идею: «Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы: чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб». Президент призвал привлекать к работе в этой сфере малый и средний бизнес.

В конце мая во многих регионах России возник дефицит топлива. Власти стали ограничивать продажу бензина в одни руки или приостанавливать его свободный отпуск. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке Россия начнет импортировать нефтепродукты, сообщил вице-премьер Александр Новак.