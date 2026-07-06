«Мы являемся первым оборонительным рубежом Москвы»

В мае в приграничной Белгородской области сменился губернатор — вместо «короля соцсетей» Вячеслава Гладкова регион возглавил генерал-майор Александр Шуваев с позывным Спартанец, который был удостоен звания Героя России за участие в спецоперации. Боевой офицер рассказал корреспонденту “Ъ” Андрею Праху, слушаются ли его на гражданке, что он будет делать с коррумпированными чиновниками и какие задачи перед ним поставил президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

— Как появился ваш позывной? — Есть фильм «300 спартанцев». Когда начались боевые действия и мы заходили на территорию Украины, пришлось выполнять задачи малой численностью людей. Но мы их выполнили, показав, что даже один в поле воин. Похожие случаи были и далее в ходе СВО. Например, когда в узком месте мы впятером зачистили ротный опорный пункт, что позволило войскам пройти дальше. Поэтому, наверное, и закрепилось — Спартанец. — А на гражданке вас продолжают так называть? — Принципы в жизни не меняются. — Как вы попали в программу «Время героев»? — В мае 2025 года я находился в госпитале. Узнал, что есть такая программа. Еще до начала СВО, когда у меня заканчивался контракт, я думал попробовать себя где-то на государственной гражданской службе. Подал заявку, прошел тестирование, потом онлайн-собеседование с одним из профессоров, получил подтверждение. Единственное, была задержка — не как все приехал, а через два месяца, когда уже передал соединение другому командиру. — То есть это была ваша инициатива? Я думал, приказ сверху. — Нет. Президент только поддержал, когда ему подавали списки. — Чему вас там учили? Все знают про «Время героев», но мало кто понимает, как именно готовят военных. — Сегодня же очень много программ — есть «Школа губернаторов», различные потоки «Лидеров России». Конкретно здесь обучение на региональное и муниципальное управление. Занятия проводят первые лица государства, их заместители, которые полностью все объясняют. Сдаем экзамены в РАНХиГС. Словом, есть чему поучиться. Шуваев Александр Михайлович Читать далее — Я имел в виду практику. Может, вам объясняли, как общаться с народом? — Сначала обучение, потом стажировка. Выбираем министерство определенное или регион, есть наставники. Приезжаем, смотрим. Если ты нормально себя показал в ходе стажировки, тебе предлагают должность. — Какую задачу перед вами поставил президент? Она конкретна или абстрактна? — Мы долго беседовали, около часа. Ставились конкретные задачи, перечень поручений. — Можете что-то из него озвучить? — Основное — это обеспечение безопасности, развитие штатной структуры подразделений территориальной обороны. Второе — развитие региона, в первую очередь экономики. Если первую задачу выполняем, то и экономика развивается. Например, агрохолдинги сейчас частично не могут обрабатывать свои земли в приграничных районах. Также демография. — Была конкретная болевая точка, на которую он указал: здесь нужно решить? — Он сказал: ты идешь управлять регионом, а не воевать. Я так и делаю. — В 90-х и начале нулевых на губернаторских должностях побывал целый ряд генералов. Кто-нибудь из них является для вас примером успешного военного во власти? — Не скажу, что есть именно пример. Я знаю таких генералов — Руцкой, Лебедь и так далее. У каждого своя стезя, свое направление и свои качества. Конечно же, военный, в подчинении у которого было достаточно много людей, лучше справится, чем тот, кто не имеет опыта. Я был на всех командных должностях, и я прекрасно понимаю, как принимаются решения: алгоритм один и тот же, только называется все немножко по-другому. — Здесь вас слушаются так же, как в армии? — Другой подход. В армии если отдал приказ, его обязаны выполнять. Здесь нужно согласовывать ряд моментов. Да, я пока не могу сказать, что знаю, как сделать все правильно и с минимальными рисками. Но все равно все решения я принимаю единолично.

— До сих остается открытым вопрос, почему ушел в отставку ваш предшественник Вячеслав Гладков. Вы знаете ответ на него? — Отношение к нему у жителей в основном было хорошее. Полагаю, его хотели повысить в должности, поэтому он пошел дальше. — В двух словах, в каком состоянии вы получили область? — В двух словах? Пришел, взял... — И победил? — Побеждать будем дальше. — Вячеслав Гладков был очень коммуникабельным губернатором, он постоянно записывал «кружочки» в Telegram, проводил прямые эфиры. Вы, по крайней мере пока, от него сильно отличаетесь. Будете ли вы восстанавливать эту прямую связь с людьми? «Кружочки» записывать не пробовали? — Нет, «кружочки» никогда еще не записывал. Это его личное мнение и его медиапространство. Я лучше что-то сделаю в реальности, чем буду показывать, какой я красивый и хороший. Мне этого не надо. С людьми я и так разговариваю, и во всех муниципальных округах провожу близкое общение. Я не бегу от людей, я достаточно открыт. — Сразу несколько бывших заместителей Вячеслава Гладкова являются фигурантами уголовных дел о мошенничестве при строительстве защитных сооружений. Как вы планируете обезопасить себя от коррумпированного окружения? — Прежде всего, работой с правоохранительными органами, такими как ФСБ, МВД, Следственный комитет. На одном из совещаний я уже сказал: сам не ворую и никому не дам, не позволю этого делать. Может, что-то еще осталось: если следствие идет по двум замам губернатора, значит, где-то есть след кого-то из министров либо замов министров, кто занимался этим направлением. Есть закон, пусть отвечают. — О ком шла речь на том совещании? — У нас была министр строительства (Оксана Козлитина.— “Ъ”). Мне позвонили, сообщили, что с пяти утра у нее начались обыски. Это все тот же след.

— Очевидно, в армии у вас была команда. А есть ли у вас гражданская команда? И планируете ли вы инкорпорировать в нее кого-то из служивых? — Да. Есть кандидат, который уже уволен из вооруженных сил, он будет назначен замом губернатора по вопросам безопасности. С места предыдущей работы я пригласил советника по работе с участниками СВО и членами их семей. Также у меня есть один советник-финансист и два советника по экономическим вопросам. Будем присматриваться и уже потом решать. Но в целом я никого не собирался менять, потому что привык, как было в вооруженных силах: какую команду дали, с теми и работаю. И уже в процессе смотрю, кто чего стоит, нужен ли он команде или нет. — Бывший губернатор Евгений Савченко присутствовал на вашем представлении, и даже появились слухи, что он якобы станет вашим советником. Вы общаетесь с ним? — На свое представление я лично никого не приглашал — этим занималось предыдущее руководство и заместитель полномочного представителя президента. Советником я его (Евгения Савченко.— “Ъ”) брать не собираюсь, потому что есть ряд моментов, на которые у меня другое видение. Если мне будет необходимо с ним посоветоваться или поговорить — конечно, приглашу, поговорим. Но брать к себе советником — это фейк.