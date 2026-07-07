Зампред Конституционного суда Людмила Жаркова осенью уйдет в отставку

Составлено ИИ-Ассистентъ

Уход Людмилы Жарковой в отставку по возрасту, в 70 лет, мог создать кадровую проблему для Конституционного суда РФ, который к этому времени уже столкнулся с кадровым кризисом. В 2025 году сразу четверо судей должны были достигнуть предельного возраста, и если бы госпожа Жаркова ушла на пенсию, инстанция могла потерять кворум, так как минимально допустимое количество судей составляет восемь человек. Однако назначение ее на должность заместителя председателя позволило избежать этой проблемы, поскольку на эту должность возрастные ограничения не распространяются. Это назначение было предложено президентом Владимиром Путиным и одобрено Советом Федерации.

По мнению экспертов, это является «изящным» решением проблемы кворума. Отмечается, что Конституция РФ императивно устанавливает состав КС в 11 судей, и хотя федеральный закон позволяет функционировать суду с восемью членами, использование этой нормы может подорвать верховенство Конституции. Доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова указывает, что работа в составе из восьми-девяти судей, при сохранении рекордного количества постановлений, является сложной задачей. В целом, в 2025 году Конституционный суд РФ ожидает самое радикальное обновление состава за всю его 30-летнюю историю.