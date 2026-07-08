Ограничений не видео

Дневная аудитория почти всех видеосервисов в России по итогам полугодия продолжает расти. Наиболее популярными остаются отечественный «VK Видео» и YouTube, который с 2024 года работает в России с ограничениями. Эксперты считают, что охваты YouTube продолжают увеличиваться из-за сформировавшейся аудитории и качества контента, а у «VK Видео» и других сервисов есть преимущество в виде экосистемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными ГК «Родная речь» о дневных охватах видеосервисов за январь—май 2026 года. Из них следует, что у YouTube за период показатель вырос на 4%, до 22,4 млн человек. «Яндекс Видео» нарастил показатель на 7,5%, до 6,1 млн.

Исследование «Родной речи» не учитывает динамику охватов у сервиса «VK Видео». В VK сообщили “Ъ”, что, по данным Mediascope, за первое полугодие 2026 года дневная активная аудитория сервиса «VK Видео» без учета эмбедированных просмотров (на сторонних ресурсах, где есть плеер компании) составила 42 млн человек. В январе VK отчитывался о 42,2 млн человек против 41,1 млн в декабре 2025 года. В «Яндексе» напомнили, что «Яндекс Видео» — не отдельный сервис, а тематический поиск по видео внутри «Поиска»: «Видеоролики ранжируются по единым принципам поиска, чтобы пользователь получал наиболее релевантный результат».

У Rutube, согласно данным ГК «Родная речь», охваты сократились на 13,6%, до 7,2 млн человек. В «Газпром-медиа Холдинге» считают, что представленная оценка не отражает «полной картины потребления видеоконтента»: «Если исследование не учитывало объем просмотров через эмбедированные плееры, то рассматривать такие данные как исчерпывающую оценку некорректно». Там добавили, что, по данным Mediascope, средняя дневная активная аудитория Rutube по итогам первого полугодия превысила 20 млн пользователей.

Снижение охватов у Rutube объясняется стабилизацией аудитории, говорит директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Rutube трудно дается привлечение UGC-контента (пользовательского), поэтому ему сложно конкурировать с «VK Видео» и его дистрибуцией через соцсеть VK, соглашается директор по коммуникациям «Рейтинга Рунета» Ася Шабалина.

Перебои в работе YouTube начались летом 2024 года. В конце марта 2026 года стало известно, что ФАС признала рекламу на YouTube и в Telegram незаконной. Позже служба отложила запрет на размещение до конца 2026 года (см. “Ъ” от 25 марта).

У запрещенных медиаплатформ темпы роста меньше, чем до замедлений, но аудитория не уходит из каналов, говорит гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. Этому способствует то, что среди обычного населения растет осведомленность о методах обхода ограничений, объясняет он. Пока российские площадки не вырастят собственных креаторов, не решат проблему рекомендательных алгоритмов и не накопят библиотеки, разрыв по качеству смотрения сохранится, даже если по формальным охватам у российских платформ будет преимущество, заключает господин Демидов.

Рост «VK Видео» и «Яндекс Видео» объясняется доступностью и интеграцией в экосистемы, напоминает директор по SMM & ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов. VK активно продвигает видео внутри своей платформы, а «Яндекс» получает аудиторию за счет поиска, и общей экосистемы сервисов, говорит он. Но что касается заявлений о том, что аудитория «VK Видео» может быть выше YouTube в два раза, то важно смотреть на методику подсчета, добавляет Дамир Фейзуллов. У VK есть большое преимущество в виде встроенного смотрения внутри соцсети, но у платформ разные сценарии потребления, считает эксперт.

Варвара Полонская