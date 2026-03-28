Съезд РСПП, премия «Ника» и восстановление интернета в Москве
Чем запомнилась неделя 23–28 марта: цифры, цитаты и факты
Справа налево: президент, председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин, президент компании РЖД Олег Белозеров, генеральный директор компании «Русал» Евгений Никитин, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и президент РСПП Александр Шохин на съезде
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Цитаты недели
«Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные» (президент РФ Владимир Путин о зарубежных фильмах на заседании Совета по культуре).
«Для нас это жизненно важный и необходимый процесс, от которого зависит жизнь сотен тысяч людей» (глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с критикой работы нацмессенджера MAХ).
«Ребята голосовали, несмотря на бои, буквально в окопах» (председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила высокую электоральную активность бойцов в зоне СВО и подвела итоги своей второй пятилетки).
«Не хотелось бы, чтобы задача пополнения бюджета решалась любой ценой, поскольку обанкротившиеся компании сегодня — это отсутствие налогов завтра» (глава РСПП Александр Шохин на съезде РСПП).
«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации» (зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тыс. человек).
«Это может прозвучать несколько резко, но Иран — это не моя война, моя война — это Украина» (президент Финляндии Александр Стубб указал на раскол НАТО из-за конфликта в Иране).
Цифры недели
Россия привела 19 причин, почему она не готова сокращать свои ядерные вооружения.
Индекс промышленного оптимизма в марте снизился до минус 20 пунктов, что является худшим значением с марта 2022 года.
SuperJob: медианная зарплата курьеров составляет 137 тыс. руб. в месяц, что на 12% выше, чем у работников с дипломом.
Спрос на вторичное жилье в феврале вырос на 26,3%.
Начало года оказалось для российского ресторанного рынка худшим за последние 25 лет: трафик в ряде заведений сократился на 40%.
Ни одна из действующих 27 микрофинансовых компаний по состоянию на 26 марта 2026 года не подключилась к ЕБС.
Продажи парфюмерии в России упали на 9% за год.
ВЦИОМ: более 60% россиян готовы принять участие в выборах в Госдуму-2026.
Потребление цемента в России может оказаться минимальным с 2010 года. Спрос на него в этом году может снизиться почти на 25%.
Новосибирский губернатор Андрей Травников рассказал о выплате 647 тыс. руб. за пять коров, три свиньи и четыре козы.
Кинопремию «Ника» вручили в 38-й раз: все лауреаты.
По букве закона
В России с 1 апреля запретят экспорт бензина.
Владимир Путин ввел ограничения на вывоз рублей в страны ЕАЭС с 1 апреля 2026 года.
ЦБ РФ счел подтверждения финопераций через MAX преждевремеными.
В Конституционном суде РФ обсудили пределы ответственности маркетплейсов за продажу контрафакта.
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов впервые публично сообщил о фактах коррупции своего предшественника в должности Романа Старовойта.
В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Евгения Горобца, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.
За организацию преступного сообщества задержали бывшего члена генерального совета «Деловой России» и создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина.
Лидеру подмосковной группировки Константину Пискареву (Костя Большой) запросили пожизненный срок со штрафом в размере 1,7 млн руб.
Мэрия Краснодара отозвала согласование митинга, который планировалось провести 28 марта в защиту свободы слова.
Власти Ирана хотят конфисковать имущество экс-футболиста «Зенита» Сердара Азмуна.
Полиция Словакии начала расследование против премьера Роберта Фицо по подозрению в госизмене.
Инициативы недели
Минэкономики готовится внести в правительство проект Стратегии развития креативной экономики в РФ до 2036 года.
Страховое законодательство может быть изменено — обсуждается освобождение страховщиков от выплат при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности клиента.
С 1 мая 2026 года власти планируют повысить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с текущих €3 до €5 за 1 л спирта.
В Госдуме предложили учредить День русской культуры.
Начальник столичного главка МВД Олег Баранов: курьеров в Москве планируют заменить роботами-доставщиками.
Член президентского СПЧ Ева Меркачева предлагает оповещать семьи осужденных об их перемещениях между СИЗО и колониями через «Госуслуги» и СМС-сообщения.
Отставки и назначения
Владимир Путин назначил Виктора Мельника заместителем Генпрокурора РФ.
Первая женщина, получившая звание Героя России в зоне СВО, ефрейтор Людмила Болилая будет баллотироваться в Госдуму от «Единой России».
Федеральный список «Яблока» на сентябрьских выборах в Госдуму может возглавить основатель партии Григорий Явлинский.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс может возглавить предстоящие переговоры Ирана и США.
Секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана назначен Мохаммад-Багер Зольгадр.
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар подал ходатайство об отставке.