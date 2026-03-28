Съезд РСПП, премия «Ника» и восстановление интернета в Москве

Цитаты недели

«Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные» (президент РФ Владимир Путин о зарубежных фильмах на заседании Совета по культуре).

«Для нас это жизненно важный и необходимый процесс, от которого зависит жизнь сотен тысяч людей» (глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с критикой работы нацмессенджера MAХ).

«Ребята голосовали, несмотря на бои, буквально в окопах» (председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила высокую электоральную активность бойцов в зоне СВО и подвела итоги своей второй пятилетки).

«Не хотелось бы, чтобы задача пополнения бюджета решалась любой ценой, поскольку обанкротившиеся компании сегодня — это отсутствие налогов завтра» (глава РСПП Александр Шохин на съезде РСПП).

«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации» (зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тыс. человек).

«Это может прозвучать несколько резко, но Иран — это не моя война, моя война — это Украина» (президент Финляндии Александр Стубб указал на раскол НАТО из-за конфликта в Иране).