И пусть безъядерный мир подождет

Россия отчиталась о выполнении своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Соответствующий доклад был направлен в ООН в преддверии предстоящей обзорной конференции по рассмотрению действия этого ключевого для международной безопасности договора. Из документа следует, что Россия всецело привержена целям ДНЯО, включая ядерное разоружение, но есть почти двадцать причин, почему она сама пока сокращать свои арсеналы не готова.

Национальный доклад Российской Федерации к Конференции по рассмотрению действия ДНЯО 2026 года опубликован на портале Управления ООН по вопросам разоружения. Сама конференция откроется в Нью-Йорке 27 апреля и продлится до 22 мая — подобные мероприятия проходят раз в пять лет и считаются важной частью поддержания режима нераспространения ядерного оружия. По решению одной из предыдущих конференций государствам—участникам ДНЯО (их 191, то есть почти весь мир, кроме Индии, Пакистана, Израиля и Южного Судана, статус КНДР под вопросом) рекомендовано накануне очередной встречи подавать страновые отчеты о том, что они делают для укрепления трех столпов ДНЯО — разоружения, нераспространения ядерного оружия и мирного использования атомной энергии.

В российском докладе, насчитывающем 48 страниц, подчеркивается, что Россия исходит из того, что ДНЯО доказал свою «жизнеспособность и востребованность».

Российская Федерация, как сказано в документе, полностью выполняет свои обязательства по договору и неизменно привержена его целям. Это включает и требование к ядерным государствам принимать меры по сокращению своих ядерных арсеналов, вплоть до их полного уничтожения.

По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия и США вместе обладают почти 90% мирового ядерного оружия (у РФ около 5580 боеголовок, у США — 5050) и обе страны модернизируют свои арсеналы. Последние меры по сокращению своих запасов ядерного оружия Москва и Вашингтон принимали в рамках вступившего в силу в 2011 году Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истек 5 февраля.

Многие неядерные государства настаивают на том, что ядерные страны, согласно шестой статье ДНЯО, обязаны продолжать разоружаться (95 из них даже стали участниками отдельного Договора о запрещении ядерного оружия). К предстоящей обзорной конференции ряд стран (среди них партнеры России по БРИКС — Бразилия, Египет и ЮАР) подготовили совместное заявление, в котором говорится, что ядерные державы не выполняют требование ДНЯО в части разоружения и это подрывает доверие к договору, поскольку нарушаются условия лежащей в его основе «большой сделки» (ядерные страны обещают сокращать свои арсеналы, а неядерные — не стремиться к обретению ядерного оружия).

Власти РФ, как следует из доклада, в целом тоже поддерживают идею безъядерного мира, но на сегодняшний день не видят условий для практического продвижения в этом направлении из-за напряженной ситуации в области международной безопасности. В докладе выделены 19 факторов, которые негативно влияют на нее и непосредственно затрагивают национальную безопасность РФ.

Среди них:

«напористая экспансия военного блока НАТО к рубежам Российской Федерации вразрез с принципом равной и неделимой безопасности, сопровождаемая враждебным курсом большинства государств—членов альянса на ущемление коренных интересов нашей страны и подрыв ее национальной безопасности»;

«попытки государств—членов НАТО нанести Российской Федерации "стратегическое поражение", грозящие прямым вооруженным конфликтом, включая лобовое военное столкновение ядерных держав»;

«ускоренная милитаризация, осуществляемая европейскими странами НАТО в декларируемых целях подготовки к "надвигающейся масштабной войне" с Российской Федерацией»;

«интенсивное и экстенсивное развитие в рамках Североатлантического блока, провозгласившего себя "ядерным альянсом", схем и средств "совместных ядерных миссий" с широким участием неядерных государств-членов и опорой на ядерное оружие США, передовым образом развернутое на возрастающем числе объектов в Европе, откуда оно способно оперативно доставляться к критически значимым целям на территории Российской Федерации»;

«включение элементов "совместных ядерных миссий" НАТО в алгоритмы американского "расширенного сдерживания" в Азиатско-Тихоокеанском регионе с тенденцией к формированию тройственного "ядерного альянса" США — Республика Корея—Япония»;

«радикальное углубление координации европейских ядерных государств по вопросам военно-ядерной политики, включая планирование применения ядерного оружия и совместного проведения таких операций, на фоне проработки под антироссийскими лозунгами вопроса о формировании "собственного общеевропейского ядерного потенциала" в дополнение к американскому ядерному "зонтику"»;

«заявления руководства США о возможном возобновлении ядерных испытаний»;

«выстраивание глобальной и многосферной системы противоракетной обороны США с оружейно-космическим компонентом и доктринальным закреплением глубоко дестабилизирующей концепции "достартового перехвата", предусматривающей "упреждающие/превентивные" удары»;

«наращивание в арсеналах США и их союзников высокоточных контрсиловых потенциалов первого обезоруживающего удара, включая развертывание в различных регионах мира ракет средней и меньшей дальности наземного базирования для поражений целей в глубине территории противника»;

«планы США и их союзников по выводу оружия в космос с его превращением в арену боевых действий».

«Перечисленные негативные факторы объективно и существенно осложняют обстановку в области международной безопасности и стратегической стабильности, затрудняют выход на конструктивное и плодотворное взаимодействие в целях согласования мер по снижению рисков и контролю над вооружениями, а также создают труднопреодолимые препятствия для продвижения по пути разоружения, включая дальнейшее сокращение ядерных арсеналов»,— говорится в докладе РФ.

При этом авторы отчета (его составляли в МИД РФ) напоминают, что в русле осуществления мер укрепления доверия и предотвращения гонки вооружений Россия предлагала США сохранить на год и более предельные уровни стратегических наступательных вооружений после истечения срока действия ДСНВ, а также призывала их договориться о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности, однако ни та, ни другая инициатива в Вашингтоне отклика не нашла.

Из остальных ядерных государств, признанных таковыми по ДНЯО (США, КНР, Великобритания и Франция), пока еще только Британия подала свой страновой отчет о выполнении договора. И в нем также говорится, что Лондон «полностью привержен целям ДНЯО, включая долгосрочную цель построения мира без ядерного оружия», но сокращать свои ядерные арсеналы в обозримой перспективе британские власти не намерены (а хотят их, наоборот, наращивать), поскольку «изменения в сфере безопасности привели к увеличению числа стратегических вызовов безопасности для Великобритании и ее союзников, включая ряд ядерных угроз».

Вопрос об отсутствии прогресса в разоружении явно станет не единственным проблемным на обзорной конференции по ДНЯО. Два других столпа договора — нераспространение ядерного оружия и мирное использование ядерной энергии — тоже сталкиваются с серьезнейшими вызовами, из-за чего предстоящее мероприятие в Нью-Йорке, как ожидается, станет одним из наиболее напряженных за последние годы. В идеале от встречи ждут совместного заявления 191 страны—участницы договора, но на предыдущих двух конференциях приемлемых для всех формулировок выработать не удалось. С тех пор ситуация в сфере охвата ДНЯО только ухудшилась.

Елена Черненко